Προσθέστε ένα φυτικό προιόν στο πιάτο σας καθημερινά και θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα.

Η αρχή μιας νέας χρονιάς συνοδεύεται για πολλούς από την επιθυμία να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες. Ωστόσο, οι μεγάλες και απότομες αλλαγές στη διατροφή σπάνια έχουν διάρκεια. Σύμφωνα με ειδικούς, το «κλειδί» για μακροχρόνια αποτελέσματα βρίσκεται στα μικρά, ρεαλιστικά βήματα.

Η διαιτολόγος και ειδικός στη διατροφή Natalie Rizzo προτείνει μια απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική πρωτοχρονιάτικη απόφαση για το 2026: να προσθέσουμε ένα επιπλέον φυτικό τρόφιμο στη διατροφή μας κάθε εβδομάδα.

Γιατί περισσότερα φυτικά τρόφιμα;

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται ένα από τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα παγκοσμίως, κυρίως επειδή βασίζεται σε φυτικές τροφές ολικής άλεσης, όπως όσπρια, δημητριακά, λαχανικά και φρούτα. Έρευνες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικά τρόφιμα και φτωχή σε επεξεργασμένα προϊόντα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι λιγότερο από το 13% των ενηλίκων καταναλώνει τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα φρούτων και λαχανικών. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά απλώς αυξάνοντας λίγο την κατανάλωσή τους.

«Όχι άλλες δίαιτες-εξπρές»

Η Natalie Rizzo επισημαίνει ότι κάθε Ιανουάριο πολλοί άνθρωποι ξεκινούν αυστηρές δίαιτες που διαφέρουν δραστικά από τον τρόπο ζωής τους. Όπως τονίζει, αυτές οι αλλαγές είναι δύσκολο να διατηρηθούν.

«Δεν μπορείς να τρως χωρίς περιορισμούς στις 31 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου να γίνεσαι ξαφνικά vegan. Αυτό απλώς δεν είναι βιώσιμο», εξηγεί. Σύμφωνα με την ίδια, οι μικρές, σταδιακές αλλαγές είναι εκείνες που οδηγούν σε μόνιμα αποτελέσματα.

Η απλή αλλαγή που κάνει τη διαφορά

Η πρόταση της διαιτολόγου είναι ξεκάθαρη. Διαλέξτε ένα γεύμα την εβδομάδα και προσθέστε σε αυτό ένα φυτικό τρόφιμο ή αντικαταστήστε ένα ζωικό προϊόν με μια φυτική επιλογή.

Για παράδειγμα:

Βρώμη αντί για αυγά στο πρωινό

Ζυμαρικά ολικής άλεσης με λαχανικά αντί για κρέας

Όσπρια ή φασόλια στη θέση ζωικής πρωτεΐνης

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε όλο το διατροφικό σας πρόγραμμα ούτε να καταναλώνετε τρόφιμα που δεν σας αρέσουν. Το σημαντικό είναι η συνέπεια και η σταδιακή ενσωμάτωση νέων συνηθειών.

Η αυξημένη κατανάλωση φυτικών τροφών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και διαβήτη, ενώ βοηθά και στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Παράλληλα, τα φυτικά τρόφιμα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στον έλεγχο του βάρους και στη συνολική καλή υγεία. Όπως τονίζει η Natalie Rizzo, οι αλλαγές «από τη μια μέρα στην άλλη» μπορεί να κρατήσουν λίγες εβδομάδες, όμως σπάνια έχουν διάρκεια. Αντίθετα, ένα μικρό βήμα κάθε εβδομάδα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές μέσα στον χρόνο.

