Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Χοληστερόλη: Νέες οδηγίες - Γιατί «απαγορεύονται» τα συμπληρώματα διατροφής

Χοληστερόλη: Νέες οδηγίες - Γιατί «απαγορεύονται» τα συμπληρώματα διατροφής Φωτογραφία: Unsplash
Με ελληνικό χρώμα οι αλλαγές στην αντιμετώπιση της χοληστερίνης πανευρωπαϊκά. Οι τρεις νέες συστάσεις.

Δέκα χρόνια χρόνια μετά, υιοθετήθηκε πανευρωπαϊκά πρόταση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων στην αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερόλης, η οποία αφορά μία από τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες που ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη και έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό «European Ηeart Journal».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας Δημήτρης Ρίχτερ, εκ των συγγραφέων των νέων κατευθυντήριων οδηγιών, σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου, ανέφερε ότι αυτές στηρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες:

  1. «Είμαστε πιο επιθετικοί, πιο νωρίς στα φάρμακα. Δίνουμε συνδυασμούς, δηλαδή στατίνες που πάντα δίνουμε, μαζί όμως με εζετιμίμπη. Πχ αν κάποιος πάθει έμφραγμα, και δεν φτάνει μία στατίνη να μειώσει τη χοληστερίνη του γιατί είναι υψηλή, πρέπει να αρχίσει άμεσα η φαρμακευτική αγωγή με συνδυασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε προτείνει σαν Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, εδώ και μία δεκαετία, αλλά τώρα υιοθετήθηκε και πανευρωπαϊκά.
  2. Για πρώτη φορά υπάρχει σύσταση να μην δίνουμε συμπληρώματα διατροφής. Πολύς κόσμος παίρνει συμπληρώματα Ω3, νομίζοντας ότι έτσι θα ρίξει τη χοληστερίνη του. Τα περισσότερα εξ αυτών δεν πρέπει να λαμβάνονται, είτε γιατί δεν βοηθούν, είτε γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν καθόλου αποδεδειγμένη ασφάλεια. Τα μόνα Ω3 τα οποία συνιστώνται είναι αυτά που μπορούν να συνταγογραφηθούν σε ασθενείς με υψηλά τριγλυκερίδια.
  3. Και σε ασθενείς που έχουν καρκίνο, κάνουν χημειοθεραπεία και είναι υψηλού κινδύνου για να τους πειράξει η χημειοθεραπεία την καρδιά, συνιστάται να παίρνουν άμεσα στατίνη, διότι προστατεύει τον καρδιακό μυ».

Επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά σαν κύριος παράγοντας κινδύνου η κακή χοληστερίνη, η LDL, την οποία πρέπει να την ρίχνουμε, όσο γίνεται περισσότερο και όσο γίνεται νωρίτερα τονίζει ο διακεκριμένος καρδιολόγος και επισημαίνει: «Σε μία εποχή που με το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, όλοι ασχολούνται μόνο με την λιποπρωτείνη άλφα Lp(α) είναι σημαντικό να θυμηθούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η Lp(a) επιβεβαιώθηκε και από αυτές τις οδηγίες ότι είναι ένας δευτερεύων παράγων κινδύνου και το όριο δεν είναι το 30 που έχουν τα περισσότερα εργαστήρια, αλλά το 50. Ο κύριος παράγων κινδύνου, είναι η LDL».

Τι θα πει όμως, η αντιμετώπιση της LDL νωρίτερα;

«Η καθυστέρηση στην έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής έχει φανεί ότι στοιχίζει σε πρόγνωση. Δηλαδή οι άνθρωποι που πήραν φάρμακο στα 45 έναντι αυτών που πήραν στα 50, στα 60 τους χρόνια εμφάνισαν σε αντιστοιχία πολύ λιγότερα εμφράγματα. Από τη στιγμή που κάποιος δεν μπορεί να ρυθμιστεί με την αλλαγή του τρόπου ζωής δεν πρέπει να καθυστερεί την έναρξη της αγωγής».

Όσον αφορά την κληρονομικότητα σε καρδιολογικά συμβάματα πχ έμφραγμα, ο κύριος Ρίχτερ παρατηρεί ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση: «Έρχονται άνθρωποι πανικοβλημένοι και μας λένε ότι επειδή οι γονείς τους έπαθαν έμφραγμα στα 70 ή τα 80, υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό είναι λάθος. Κι αυτό γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει κληρονομικότητα στους άντρες στα 55 και στις γυναίκες έως τα 60. Πχ να έχει πάθει έμφραγμα ένας πατέρας μέχρι τα 55, ή μία μητέρα έως την ηλικία των 60.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Διατροφολόγος αποκαλύπτει πού ωφελεί το περπάτημα για 10, 30, 40 ή 60 λεπτά

Διατροφολόγος αποκαλύπτει πού ωφελεί το περπάτημα για 10, 30, 40 ή 60 λεπτά

Υγεία
Αγνώριστη η Ελένη Χατζίδου μετά από 16 μέρες κορτιζόλης

Αγνώριστη η Ελένη Χατζίδου μετά από 16 μέρες κορτιζόλης

Life
Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Υγεία
Γιάννης Ξανθούλης: Με συγκίνηση μιλά για την υγεία της Μαρινέλλας

Γιάννης Ξανθούλης: Με συγκίνηση μιλά για την υγεία της Μαρινέλλας

Life

NETWORK

Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

healthstat.gr
Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr