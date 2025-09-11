Πρωτεΐνη και Ω3 στο φουλ: Τα αυγά πάπιας είναι το νέο superfood στο τραπέζι

Μπορεί να μην είναι γνωστά στο καταναλωτικό κοινό όμως τα αυγά πάπιας κρύβουν περισσότερη πρωτεΐνη από αυτά της κότας και σίγουρα αξίζουν μια γευστική δοκιμή.

Πλούσια σε πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά και βιταμίνες, τα αυγά αποτελούν βασικό τρόφιμο. Ωστόσο, τα αυγά κότας δεν είναι η μοναδική επιλογή καθώς αξίζει να δοκιμάσει κανείς και τα αυγά πάπιας. Γεμάτα καλά λιπαρά και με υψηλότερη περιεκτικότητα σε Ω3 λιπαρά οξέα, τα αυγά πάπιας θεωρούνται από πολλούς ειδικούς η «κρυφή υπερτροφή» που αξίζει να μπει στο πιάτο μας.

Τι διαφορά έχουν από τα αυγά κότας;

Τα αυγά πάπιας είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος (περίπου 70 γρ. έναντι 50 γρ. του αυγού κότας) και αυτό από μόνο του τα καθιστά πιο πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Συγκριτικά, ένα αυγό πάπιας περιέχει σχεδόν:

9 γραμμάρια πρωτεΐνης (έναντι 6,2 γρ. του αυγού κότας),

9,7 γραμμάρια λίπους, εκ των οποίων σημαντική ποσότητα είναι ωφέλιμα Ω3 λιπαρά,

περισσότερες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς και αντιοξειδωτικά όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη.

Να σημειωθεί το αυγό της πάπιας έχει μεγαλύτερη αναλογία κρόκου:ασπραδιού. Δηλαδή έχει περισσότερο κρόκο και λιγότερο ασπράδι σε σχέση με αυτό της κότας.

Γιατί να τα δοκιμάσεις

Υπερτροφή για τους μύες: Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη τα κάνει ιδανική επιλογή για αθλητές ή όσους θέλουν να ενισχύσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Ενίσχυση εγκεφάλου & καρδιάς: Τα Ω3 λιπαρά συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Πιο πλούσια γεύση: Το μεγαλύτερο και πιο λιπαρό κρόκο δίνει στα αυγά πάπιας πιο «βουτυράτη» υφή και έντονη γεύση, ιδανική για μαγειρικές δημιουργίες.

Τι να προσέξεις

Τα αυγά πάπιας έχουν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά σε σχέση με τα αυγά κότας, οπότε όσοι προσέχουν τα επίπεδα χοληστερόλης τους καλό είναι να τα καταναλώνουν με μέτρο. Επίσης, είναι πιο ακριβά και δυσκολότερα να βρεθούν – η τιμή τους μπορεί να φτάνει έως και 10-12 ευρώ η δωδεκάδα.

Στο σημείο να τονιστεί πως σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών τα αυγά πάπιας δεν πρέπει να τρώγονται σε καμία περίπτωση ωμά ή ελαφρώς μαγειρεμένα. Ένα αυγό πάπιας είναι βαρύτερο και μεγαλύτερο από το αυγό μιας κότας και ως εκ τούτου χρειάζεται περισσότερο χρόνο μαγειρέματος. Μην χρησιμοποιείτε ωμά αυγά πάπιας στην παρασκευή προϊόντων που περιέχουν ωμό ή ελαφρώς μαγειρεμένο αυγό.

Είτε είσαι αθλητής, είτε απλώς θέλεις να εμπλουτίσεις τη διατροφή σου με μια νέα πηγή πρωτεΐνης και Ω3, τα αυγά πάπιας αξίζουν μια θέση στο τραπέζι σου. Είναι το «διατροφικό μυστικό» που μπορεί να απογειώσει τα γεύματά σου με γεύση και θρεπτική αξία.