Η αναζήτηση των σωστών τροφών κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος απώλειας βάρους μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία.

Ωστόσο, ένας viral coach «ειδικός στην καύση λίπους» - ονόματι Thomas Whitehead - προσπαθεί να κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, αποκαλύπτοντας κάποιες τροφές που «έχουν σχεδόν μηδενικές θερμίδες» και τον βοήθησαν να χάσει περίπου 10 κίλα σε λίγες μόλις εβδομάδες

Ο Thomas Whitehead μοιράζεται τακτικά συμβουλές για τη φυσική κατάσταση, τον τρόπο ζωής και τη διατροφή του με τους κοντά 200 χιλιάδες ακολούθους του, με τις αναρτήσεις για τις τροφές χαμηλών θερμίδων να «σπάνε ταμεία».

Στην τελευταία λίγες μέρες πριν ανέφερε τις 5 τροφές που μπορούν μας βοηθήσουν να «στεγνώσουμε» ενόψει Χριστουγέννων:

πρώτο και καλύτερο το ελληνικό γιαούρτι με 0% λιπαρά

στη δεύτερη θέση κοτόπουλο - και μάλιστα μπούτι

ακολουθούν τα ασπράδια αυγών

light παγωτό στην τέταρτη θέση και

στην πέμπτη θέση light αναψυκτικά

Σε παλαιότερη ανάρτησή του, ο Whitehead είχε ξεχωρίσει το λευκό ψάρι: «Είναι μια από τις πιο άπαχες πηγές πρωτεΐνης γιατί ανά 100 γραμμάρια έχει μόνο 90 θερμίδες και σας παρέχει 20,2 γραμμάρια πρωτεΐνης».

Ένα ακόμα στοιχείο στις λίστες του Thomas ήταν «σχεδόν κάθε πράσινο φυλλώδες λαχανικό»: «Αν θέλετε ένα μικρό cheat code για να διευκολύνετε την απώλεια λίπους, βάλτε όσο το δυνατόν περισσότερα πράσινα λαχανικά και γεμίστε το πιάτο σας μαζί με τις άλλες τροφές σας».

Πιο συγκεκριμένα πρότεινε:

σέλερι

σπανάκι

κολοκύθι

μανιτάρια

Δύο ακόμα «αθώες» προτάσεις είναι τα shirataki noodles και το ζελέ χωρίς ζάχαρη.

