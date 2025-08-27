Games
Υγεία

Υγειονομική «βόμβα» στα ελληνικά αυγά - Η ανησυχητική έρευνα του ΕΚΠΑ

Υγειονομική «βόμβα» στα ελληνικά αυγά - Η ανησυχητική έρευνα του ΕΚΠΑ
Τα ελληνικά αυγά αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεΐνης και θρεπτικών συστατικών, αλλά η παρουσία PFAS και άλλων μικρορύπων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Τα ελληνικά αυγά θεωρούνται ασφαλή και θρεπτικά λόγω της πρωτεΐνης τους όμως πρόσφατη έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβληματίζει αναφορικά με την ποιότητά τους. Η μελέτη εντόπισε υψηλές συγκεντρώσεις PFAS, αλλά και ίχνη φυτοφαρμάκων και φαρμάκων θέτοντας στο προσκήνιο ερωτήματα για την ασφάλεια και την ποιότητα της καθημερινής μας διατροφής.

Η έρευνα του ΕΚΠΑ ανέλυσε δείγματα αυγών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και διαπίστωσε ότι ένα ποσοστό εξ αυτών που αφορά κατά κύριο λόγο τα αυγά από οικόσιτες κότες περιέχουν αυξημένα ίχνη χημικών ουσιών που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία. Αν και τα επίπεδα δεν ξεπερνούν πάντα τα όρια ασφαλείας, η συνεχής κατανάλωση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, ιδίως για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα. Η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στην ελληνική παραγωγή αυγών και ενισχύει την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη διατροφική ασφάλεια.

Γεμάτα φυτοφάρμακα, φάρμακα και παντοτινά χημικά τα ελληνικά αυγά

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη σε δείγμα 17 κοτετσιών από Σέρρες, Ηλεία, Μαγνησία, Αττική και Βοιωτία και ανάλυσης 75 αυγών έγινε ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος για την παρουσία PFAS (περ- και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες), βαρέων μετάλλων, φυτοφαρμάκων και φαρμάκων. Όπως προέκυψε, κάθε δείγμα αυγού περιείχε από 17 έως 24 διαφορετικές PFAS. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν για PFOS, PFHxS και PFBA. Η μέση συνολική συγκέντρωση των 46 αναλυμένων PFAS ήταν 7,67 μg/kg. H διαπίστωση ότι όλα τα αυγά είχαν ίχνη από PFAS προβληματίζει δεδομένου ότι αυτού του είδους οι χημικές ουσίες είναι οι επονομαζόμενες και ως «παντοτινά χημικά» λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους, όπως η αντοχή στη θερμότητα, το νερό και τα έλαια. Τα PFAS είναι ανθεκτικά στο περιβάλλον, δεν διασπώνται και συσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό με την πάροδο του χρόνου.

Σας αρέσουν τα βραστά αυγά; Μάλλον θα πάρετε διαζύγιο!

Σας αρέσουν τα βραστά αυγά; Μάλλον θα πάρετε διαζύγιο!

Life
Αυγά και χοληστερόλη: Νέα έρευνα ανατρέπει ό,τι μας έμαθαν

Αυγά και χοληστερόλη: Νέα έρευνα ανατρέπει ό,τι μας έμαθαν

Υγεία
2 αυγά για πρωινό για 2 εβδομάδες: «Όλα τα οφέλη που βίωσα»

2 αυγά για πρωινό για 2 εβδομάδες: «Όλα τα οφέλη που βίωσα»

Υγεία

Παράλληλα εντοπίστηκαν ίχνη φυτοφαρμάκων. Το DEET (συστατικό εντομοαπωθητικών) και το dinoterb βρέθηκαν σε όλα τα δείγματα, ενώ άλλες ουσίες όπως φιπρονίλη και πενταχλωροφαινόλη εμφανίστηκαν πιο σποραδικά.

Ανησυχητική και η ανίχνευση φαρμάκων. Ειδικότερα, το oxolinic acid, ένα αντιβιοτικό για πτηνά, ήταν το πιο συχνά ανιχνευόμενο φάρμακο με μέση συγκέντρωση 1,03 μg/kg. Αναφορικά με τα βαρέα μετάλλα οι συγκεντρώσεις ήταν γενικά χαμηλές και δεν αποτελούν ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Όπως προκύπτει από την σχετική έρευνα η κατανάλωση αυγών από οικόσιτες κότες μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη PFAS πάνω από τα όρια ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA).

Οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ηλεία, όπου όλα τα δείγματα ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια. Η εκτίμηση εβδομαδιαίας πρόσληψης (EWI) για PFAS έδειξε μέση τιμή 7,05 ng/kg βάρους σώματος/εβδομάδα για τους εφήβους, πάνω από το όριο 4,4 ng/kg που θεωρείται ασφαλές.

Σε κάθε περίπτωση τα ελληνικά αυγά αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεΐνης και θρεπτικών συστατικών, αλλά η παρουσία PFAS και άλλων μικρορύπων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Η τακτική ενημέρωση για την ποιότητα των αυγών και η προσοχή στην προέλευσή τους μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ

Πρωτεΐνη πριν ή μετά την προπόνηση; Η καλύτερη ώρα για να χτίσετε μυς

Πρωτεΐνη πριν ή μετά την προπόνηση; Η καλύτερη ώρα για να χτίσετε μυς

Υγεία
Η καλύτερη πρωτεΐνη για τη δυσκοιλιότητα

Η καλύτερη πρωτεΐνη για τη δυσκοιλιότητα

Υγεία
7 σημάδια ότι δεν παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

7 σημάδια ότι δεν παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

Υγεία
Πόση πρωτεΐνη χρειάζομαι την ημέρα;

Πόση πρωτεΐνη χρειάζομαι την ημέρα;

Υγεία

