O Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υπογράμμισε ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Πάτρα από το 1999, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.

Επένδυση ύψους 12,5 εκατ. ευρώ υλοποίησε η ΒΙΑΝΕΞ στην Πάτρα, εγκαινιάζοντας το νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου. Οι νέες εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ., ενισχύουν τη στρατηγική της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της παραγωγικής της δραστηριότητας στον φαρμακευτικό κλάδο.

Κατά την τελετή των εγκαινίων, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας και θεσμικών φορέων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υπογράμμισε ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Πάτρα από το 1999, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση. Όπως ανέφερε, το νέο Κέντρο φιλοδοξεί να τοποθετήσει τη Δυτική Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της φαρμακευτικής καινοτομίας, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών μορφών και σκευασμάτων. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 20 αναπτυξιακά έργα, ενώ η μονάδα στελεχώνεται από 21 εξειδικευμένους επιστήμονες.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ και αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνος Παναγούλιας, παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία βασίζεται στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, τη γεωγραφική επέκταση και τις επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία του επενδυτικού clawback για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στον κλάδο, προτείνοντας περαιτέρω βελτιώσεις του πλαισίου.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τη νέα μονάδα ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, σημειώνοντας ότι συνδέει την Ελλάδα με τον διεθνή ανταγωνισμό της καινοτομίας. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του επενδυτικού clawback, μέσω του οποίου έχουν κινητοποιηθεί επενδύσεις άνω των 1,6 δισ. ευρώ, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην έρευνα και τη βιομηχανία.

Θετική ήταν και η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΕΦ, Θεόδωρου Τρύφωνος, ο οποίος χαρακτήρισε την επένδυση σημαντική για την περιφερειακή ανάπτυξη, την παραγωγική αυτάρκεια και τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές φαρμάκων, επισημαίνοντας ότι η ΒΙΑΝΕΞ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ελληνική οικονομία και στη φαρμακευτική καινοτομία.