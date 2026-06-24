Η ελληνική αγορά ψηφιακών παιχνιδιών, η Couch Heroes και ο διεθνής ανταγωνισμός, ο τζίρος της Γερμανός και μια πολυετή δικαστική εκκρεμότητα, το reverse factoring της Neurosoft, η Πειραιώς Property και η νέα εταιρεία της οικογένειας Σκλαβενίτη

Gaming: Η νέα επενδυτική ευκαιρία για την Ελλάδα

Η αγορά των ψηφιακών παιχνιδιών εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας, δημιουργώντας σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και για την Ελλάδα. Παρότι ο εγχώριος κλάδος παραμένει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, η ταχεία διεύρυνση της βάσης χρηστών, η ενίσχυση του οικοσυστήματος ανάπτυξης παιχνιδιών και η ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού συνθέτουν ένα περιβάλλον με αυξανόμενες προοπτικές.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, η παγκόσμια αγορά ψηφιακών παιχνιδιών κατέγραψε αύξηση 31,3% την περίοδο 2018-2024, με τη συνολική καταναλωτική δαπάνη να φθάνει τα 177,8 δισ. δολάρια. Αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή αγορά ενισχύθηκε κατά 27,6%, αγγίζοντας τα 26,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία ενός κλάδου που συγκαταλέγεται πλέον στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής οικονομίας. Θετική εικόνα παρουσιάζει και η ελληνική αγορά. Ο αριθμός των χρηστών βιντεοπαιχνιδιών αυξήθηκε κατά 27,1% την περίοδο 2017-2024, προσεγγίζοντας τα δύο εκατομμύρια άτομα.

Παράλληλα, το εγχώριο οικοσύστημα αποκτά σταδιακά μεγαλύτερο βάθος, καθώς το 2023 δραστηριοποιούνταν 18 στούντιο ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών, ενώ η απασχόληση στον κλάδο αυξήθηκε κατά 181% μέσα σε μόλις δύο χρόνια, από 32 εργαζομένους το 2021 σε 90 το 2023.

Μόνο αμελητέα δεν είναι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με την ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, για κάθε 1 ευρώ που προστίθεται στο ελληνικό ΑΕΠ από την παραγωγή ενός ψηφιακού παιχνιδιού δημιουργείται συνολική οικονομική δραστηριότητα ύψους 2,71 ευρώ, αναδεικνύοντας τον ισχυρό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο του κλάδου στην οικονομία. Το γεγονός αυτό εξηγεί και το αυξανόμενο ενδιαφέρον επενδυτών για τη συγκεκριμένη αγορά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εταιρείας Couch Heroes, συμφερόντων του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, η οποία έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στον τομέα του online gaming και των video games, επενδύοντας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια βιομηχανία ψηφιακών παιχνιδιών έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανακατατάξεων, όπου η κυριαρχία των αμερικανικών κολοσσών αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από περιφερειακές εταιρείες που μετατρέπουν την τοπική τους επιτυχία σε διεθνή παρουσία. Σύμφωνα με ανάλυση του Economist, η αγορά των mobile games εξελίσσεται σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων από την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, τη Φινλανδία και το Ισραήλ, οι οποίες διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερα μερίδια από τους παραδοσιακούς ηγέτες του κλάδου.

Τα στοιχεία της Sensor Tower για το 2025 αποτυπώνουν τη μεταβολή των ισορροπιών. Η αμερικανική Scopely κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως στους publishers mobile games με έσοδα 3,3 δισ. δολαρίων χάρη στο Monopoly Go!, ενώ πολύ κοντά ακολουθεί η κινεζική Tencent με έσοδα 3,2 δισ. δολαρίων από το Honor of Kings. Η κινεζική Century Games κατέγραψε έσοδα 3 δισ. δολαρίων μέσω του Whiteout Survival, ενώ η FUNFLY από τη Σιγκαπούρη αναδείχθηκε σε έναν από τους ταχύτερα ανερχόμενους παίκτες της αγοράς, με το Last War: Survival να αποφέρει έσοδα 2,4 δισ. δολαρίων.

Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύονται από μια βαθύτερη μεταβολή στον τρόπο ανάπτυξης των παιχνιδιών. Όλο και περισσότερες εταιρείες σχεδιάζουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των τοπικών αγορών, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή λογική της «μιας παγκόσμιας συνταγής». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Free Fire της Garena, το οποίο έχει αποκτήσει εξαιρετικά υψηλή δημοτικότητα σε αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, χάρη στην προσαρμογή του σε συσκευές χαμηλότερων τεχνικών δυνατοτήτων και στην ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων που ανταποκρίνονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία χρήσης στις πέντε μεγαλύτερες αγορές gaming παγκοσμίως – ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Βρετανία και Νότια Κορέα. Κανένα mobile game δεν κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα στις δέκα πρώτες θέσεις όλων των αγορών, ενώ οι σχετικές λίστες περιλάμβαναν συνολικά 34 διαφορετικούς τίτλους. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η εποχή των καθολικών παγκόσμιων επιτυχιών δίνει σταδιακά τη θέση της σε ένα πιο κατακερματισμένο μοντέλο ανάπτυξης. Παράλληλα, η σύνθεση της παγκόσμιας κατάταξης των κορυφαίων publishers αποτυπώνει τη διεθνοποίηση του κλάδου. Στην πρώτη δεκάδα συναντώνται πλέον εταιρείες από την Κίνα, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη και το Ισραήλ, με δημοφιλείς τίτλους όπως τα Clash Royale, Coin Master, Township και Toon Blast να παράγουν έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Σκλαβενίτης και η παραγωγή ξηρών καρπών

Στην ίδρυση νέας εταιρείας με αντικείμενο την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων προχώρησε χθες η οικογένεια Σκλαβενίτη, ενισχύοντας την παρουσία της στον κλάδο των ξηρών καρπών. Πρόκειται για την Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η Ελληνική Χαρτοποιία Γλάρος ΑΒΕΕ, η οποία αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της οικογένειας Σκλαβενίτη.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, βασικός τομέας δραστηριότητας θα είναι η παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων αποφλοιωμένων ξηρών καρπών και αραπικών φιστικιών. Παράλληλα, η δραστηριότητά της εκτείνεται στο χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, στην παραγωγή στραγαλιών, στην επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων, στην παραγωγή αποξηραμένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, καθώς και στην επεξεργασία βοτάνων και μπαχαρικών. Στο αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου σιτηρών. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια είναι πενταμελές. Τη θέση της προέδρου αναλαμβάνει η Μαρία Σκλαβενίτη, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης η Βασιλική Σκλαβενίτη, ο Επαμεινώνδας Αλεξόπουλος και η Αμαλία Χριστοπούλου.

Οι επιδόσεις της Γερμανός

Με άνοδο της κερδοφορίας έκλεισε το 2025 η Γερμανός, παρά τη μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών. Η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 387,6 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας μείωση 3,2% σε σχέση με τα 400,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, η πτώση των πωλήσεων δεν εμπόδισε τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) αυξήθηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ από 11,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 39,9 εκατ. ευρώ από 13,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 34,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Καθοριστική συμβολή στην επίδοση αυτή είχαν τα μερίσματα ύψους 23 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν από συμμετοχές, καθώς και τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρείας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα δίκτυα Γερμανός και Cosmote πραγματοποίησαν σχεδόν 17,6 εκατομμύρια συναλλαγές, ενώ οι ενεργοποιήσεις συνδέσεων οπτικών ινών FTTH αυξήθηκαν κατά 32%, φθάνοντας σχεδόν τις 80.000. Οι νέες ενεργοποιήσεις Cosmote TV ανήλθαν σε περίπου 70.000, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας. Θετική ήταν και η πορεία του προγράμματος επιβράβευσης G+, το οποίο ξεπέρασε τα 269.000 ενεργά μέλη στο τέλος του 2025, καταγράφοντας αύξηση 76% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε την ψηφιακή της παρουσία, με το κανάλι της στο YouTube να ξεπερνά τους 400.000 συνδρομητές και το TikTok να καταγράφει περισσότερες από 168 εκατομμύρια προβολές μέσα στη χρονιά.

Πολυετή δικαστική εκκρεμότητα

Σε πολυετή δικαστική εκκρεμότητα παραμένει η Γερμανός σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται πως στις 30 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε επιβάλλει στη Γερμανός πρόστιμο ύψους 10,252 εκατ. ευρώ για παραβάσεις κατά την περίοδο 1990-2012, οι οποίες αφορούσαν το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) της εταιρείας και τις συμβάσεις με τους δικαιοδόχους της. Το πρόστιμο καταβλήθηκε, ωστόσο η Γερμανός προσέφυγε κατά της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Το Διοικητικό Εφετείο έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή, ακυρώνοντας το σκέλος της απόφασης που αφορούσε το πρόστιμο, με το σκεπτικό ότι αυτό είχε επιβληθεί συνολικά και όχι ξεχωριστά για κάθε παράβαση. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αναπέμφθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να επανακαθοριστεί το ύψος των κυρώσεων ανά παράβαση. Η Γερμανός προσέφυγε στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την αναίρεση της απόφασης. Η υπόθεση, έπειτα από διαδοχικές αναβολές, συζητήθηκε τελικά τον Μάιο του 2022, με το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο να απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης της εταιρείας.

Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο του 2016, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε νέα απόφαση, επιβάλλοντας το ίδιο συνολικό πρόστιμο των 10,252 εκατ. ευρώ, κατανεμημένο πλέον ανά παράβαση. Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο 6,151 εκατ. ευρώ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, 3,076 εκατ. ευρώ για την απαγόρευση αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ διανομέων και δικαιοδόχων και 1,025 εκατ. ευρώ για την επιβολή ρήτρας μη ανταγωνισμού μετά τη λήξη των συμβάσεων. Κατά της νέας αυτής απόφασης, η Γερμανός κατέθεσε εκ νέου προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Η υπόθεση συζητήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2025, έπειτα από σειρά αναβολών, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας έως ότου εκδοθεί σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατηρώντας ανοικτή μία δικαστική διαμάχη που εκτείνεται πλέον σε βάθος 12 ετών.

Το reverse factoring της Neurosoft

Υποχώρηση μεγεθών κατέγραψε το 2025 η Neurosoft, η θυγατρική της Allwyn, την οποία «τρέχει» ο Νώντας Πασχαλίδης. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε το 2025 στα 34,7 εκατ. ευρώ, έναντι 37,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση άνω του 8%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων περιορίστηκαν στα 1,19 εκατ. ευρώ από 1,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας πτώση άνω του 29%. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό περιθώριο κέρδους συρρικνώθηκε στο 3,43% από 4,45%. Αρνητική ήταν και η πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA υποχώρησαν στα 3,86 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, διαμορφώθηκε στα 3,01 εκατ. ευρώ έναντι 3,38 εκατ. ευρώ το 2024. Επιπλέον, η πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων διπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 88,1 χιλ. ευρώ από 44,1 χιλ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που ενδέχεται να υποδηλώνει δυσκολίες διάθεσης συγκεκριμένων κατηγοριών εμπορευμάτων. Παράλληλα, ο δείκτης πωλήσεων προς σύνολο ενεργητικού υποχώρησε στο 1,56 από 1,60, αντανακλώντας χαμηλότερη αποδοτικότητα στη χρήση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου. Προβληματισμό προκαλεί και η εικόνα των απαιτήσεων και της ρευστότητας. Οι εμπορικές απαιτήσεις άνω του ενός έτους ανήλθαν σε 1,39 εκατ. ευρώ από 1,27 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκε στις 317,5 χιλ. ευρώ από 292,3 χιλ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως μετά το κλείσιμο της χρήσης, ο όμιλος προχώρησε στην ενεργοποίηση συμφωνίας reverse factoring προκειμένου να διευκολύνει την εξόφληση ανοιχτών υποχρεώσεων. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη αυξημένης πίεσης στη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης.

Η Πειραιώς Property

Ζημίες μετά από φόρους ύψους 13,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2025 η Πειραιώς Property, η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς που τελεί υπό συγχώνευση από την τράπεζα. Οι εν λόγω ζημίες ήταν αυξημένες σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 10,279 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 3,254 εκατ. ευρώ από 2,979 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιορίστηκαν στα 5,847 εκατ. ευρώ από 9,917 εκατ. ευρώ το 2024. Παρά τη ζημιογόνο χρήση, η εικόνα των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Η καθαρή θέση της εταιρείας μεταστράφηκε σε θετική και διαμορφώθηκε στα 27,814 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έναντι αρνητικής καθαρής θέσης ύψους 16,312 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 58 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε εντός του 2025, εκ των οποίων τα 55 εκατ. ευρώ προήλθαν από κεφαλαιοποίηση δανεισμού προς τη μητρική τράπεζα. Το σύνολο του ενεργητικού υποχώρησε στα 142,124 εκατ. ευρώ από 154,022 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν σημαντικά στα 114,310 εκατ. ευρώ από 170,335 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της κεφαλαιοποίησης δανειακών υποχρεώσεων. Το υπόλοιπο χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα 111,806 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Πειραιώς Property αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις πως εντός του 2026 έχει ήδη ολοκληρώσει πωλήσεις ακινήτων συνολικής αξίας 9,11 εκατ. ευρώ

Κέρδη για την Castrol Hellas

Καθαρά κέρδη ύψους 2,11 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Castrol Hellas κατά τη χρήση 2025. Η ελληνική θυγατρική της ολλανδικής Castrol Holdings Europe B.V., η οποία ανήκει στον όμιλο BP, εμφάνισε μειωμένη κερδοφορία σε σχέση με το 2024, όταν τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 3,73 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 43,69 εκατ. ευρώ από 46,27 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η εταιρεία βελτίωσε το μικτό περιθώριο κέρδους της στο 36% από 34%, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση του κόστους πωληθέντων ως ποσοστού επί των πωλήσεων. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 26,83 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τα 39,63 εκατ. ευρώ του 2024. Αντίστοιχα, τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν στα 13,02 εκατ. ευρώ από 24,61 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω δύο διαδοχικών εταιρικών πράξεων μείωσης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης. Οι συνολικές υποχρεώσεις της Castrol Hellas μειώθηκαν στα 13,82 εκατ. ευρώ από 15,02 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 11,11 εκατ. ευρώ.

Η NN ΑΕΔΑΚ

Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, αλλά υποχώρηση της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η NN ΑΕΔΑΚ. Η εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του ομίλου NN Hellas επωφελήθηκε από το ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον στις ελληνικές και διεθνείς αγορές, ωστόσο η βελτίωση των εσόδων δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση των κερδών. Στο τέλος του 2025 η εταιρεία διαχειριζόταν εννέα αμοιβαία κεφάλαια συνολικού ενεργητικού 169,3 εκατ. ευρώ, αυξημένου κατά 19,12% σε σχέση με το τέλος του 2024. Το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 0,58%, κατατάσσοντας την εταιρεία στην ενδέκατη θέση μεταξύ των δεκατριών εταιρειών του κλάδου. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν στα 2,82 εκατ. ευρώ από 2,57 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 1,73 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 710,8 χιλ. ευρώ από 738,4 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 543,2 χιλ. ευρώ έναντι 569,9 χιλ. ευρώ το 2024. Τα συνολικά εισοδήματα μετά φόρων ανήλθαν σε 542,6 χιλ. ευρώ. Τα συνολικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 1,07 εκατ. ευρώ από 952 χιλ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο άνω του 12%. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της NN ΑΕΔΑΚ μειώθηκαν στα 1,61 εκατ. ευρώ από 1,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας πτώση περίπου 12%, ενώ τα κέρδη εις νέον περιορίστηκαν σε 609,5 χιλ. ευρώ από 840,9 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες με την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 65,7% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων, ενώ σχεδόν το ήμισυ των επενδύσεων είναι τοποθετημένο στην ελληνική αγορά.