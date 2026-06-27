Ο Μητσοτάκης έχει προτεραιότητα την επικοινωνία.

Νέες μεγάλες καθυστερήσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις πολύωρες καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια! Οι αιτίες γνωστές, επτά χρόνια τώρα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη: Σημαντικές ελλείψεις στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και παμπάλαιος εξοπλισμός.

Και αντί ο πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί να σκύψουν στο πρόβλημα έχουν το μυαλό τους μόνο στην επικοινωνία ενόψει των εκλογών που έρχονται!

Με πρώτον τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που σε στημένες κάνει τον ραλίστα, παίζει τάβλι και τένις στη Νέα Σμύρνη, συναντιέται με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη! Όλα για την επικοινωνία, εξοργίζοντας τους απλούς πολίτες!

Τ.Τε.