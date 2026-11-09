Η αύξηση αποδίδεται σε νέες συμβάσεις και αναπροσαρμογές υφιστάμενων μισθωμάτων.

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των εσόδων από μισθώσεις ακινήτων κατέγραψε το 2025 η Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ), η οποία επιταχύνει τις διαδικασίες αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, με έμφαση σε μεγάλους σταθμούς και εμπορευματικές υποδομές.

Αύξηση 24% στα καθαρά κέρδη

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 30,04 εκατ. ευρώ, έναντι 24,19 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 24%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 31,24 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας μη επαναλαμβανόμενη αποζημίωση, ενώ ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 20,04 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των εσόδων από μισθώσεις ακινήτων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 26%, στα 7,81 εκατ. ευρώ, από 6,22 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αποδίδεται σε νέες συμβάσεις και αναπροσαρμογές υφιστάμενων μισθωμάτων.

Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 80,37 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των δικαιωμάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί επενδυτικών ακινήτων ενισχύθηκε στα 176,1 εκατ. ευρώ, έναντι 167,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο επίκεντρο η αξιοποίηση μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών

Στις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καθώς και ακινήτων στη Λάρισα, το Κατάκολο και τον Πλαταμώνα. Προωθείται επίσης η αποκατάσταση του ιστορικού Σταθμού Πελοποννήσου.

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Τρία στρατηγικά έργα στις εμπορευματικές υποδομές

Στον τομέα των εμπορευματικών υποδομών προχωρούν τρία στρατηγικά έργα: το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, η αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη και η ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου περίπου 400 στρεμμάτων στη Λάρισα.

Μετά τη μεταφορά της διαχείρισης τροχαίου υλικού στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, η Hellenic Rail Estate επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην ακίνητη περιουσία, διαθέτοντας μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ισχυρή ρευστότητα για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της.