Θύμα του περιβόητου Ντομινίκ Πελικό ενδέχεται να είναι μία 23χρονη μεσίτρια στη Γαλλία, με τις Αρχές να φέρνουν στο προσκήνιο μία υπόθεση από το 1991.

Οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν την Πέμπτη (16/04) στην εκταφή της γυναίκας κατόπιν αιτήματος της δικηγόρου του Πελικό, Μπεατρίς Ζαβαρό, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για την υπόθεση, στην οποία η γυναίκα είχε δολοφονηθεί αφού πρώτα βιάστικε. Αρχικά το αίτημα απορρίφθηκε, όμως τον περασμένο Νοέμβριο το Εφετείο των Βερσαλλιών έδωσε το «πράσινο φως».

{https://x.com/rtlinfo/status/2044732801941934518}

Ο Πελικό καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 σε κάθειρξη 20 ετών για φρικτά σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος της πρώην συζύγου του από το 2011 μέχρι το 2020. Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας στην πολύκροτη δίκη του πρώην συζύγου της και των δεκάδων ανδρών που στρατολογούσε εκείνος για να την βιάσουν εν αγνοία της, αφού προηγουμένως την νάρκωνε.

Η Ζαβαρό είπε στο AFP ότι ελπίζει πως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας θα αθωώσουν τον πελάτη της. «Ήταν αναμενόμενο, έγινε και τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα», είπε από την πλευρά της η Φλοράνς Ροτ, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/LeHuffPost/status/2044728425349345735}

Η 23χρονη μεσίτρια βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 1991, ενώ είχε πάει να δείξει ένα διαμέρισμα σε υποψήφιους πελάτες. Ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ, όμως άρχισαν να εγείρονται υποψίες σε βάρος του Ντομινίκ Πελικό, αφού ο τελευταίος παραδέχτηκε εν μέρει την εμπλοκή του στην απόπειρα βιασμού μιας άλλης μεσίτριας, το 1999, επίσης στο Παρίσι. Οι δύο υποθέσεις παρουσίαζαν κάποιες ομοιότητες.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται σε μερικές εβδομάδες.