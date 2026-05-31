Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση χρηματικών ποσών και άλλων πειστηρίων που εκτιμάται ότι συνδέονται με την παράνομη δραστηριότητα.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής, οι οποίες παρακολουθούσαν τη δράση των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια ελέγχων αλλά και ερευνών σε χώρους που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντικείμενα που εξετάζεται αν σχετίζονται με τη διακίνησή τους.

Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του ενός αλλοδαπού άνδρα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών παραμένουν σε εξέλιξη, με στόχο τον περιορισμό της παράνομης δραστηριότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.