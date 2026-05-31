Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα των «Ημερών Θάλασσας 2026», καθώς και στην ευρωπαϊκή εκστρατεία EU Beach Cleanup, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Με ισχυρή συμμετοχή εθελοντών και πολιτών ολοκληρώθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού στις ακτές του Πειραιά, συγκεκριμένα στην Ακτή Κανελλοπούλου που περιβάλλει τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στην παραλία Φρεαττύδας.

Η δράση συνδιοργανώθηκε από το Europe Direct Piraeus, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πειραιά και το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής, σε συνεργασία με το Erasmus Student Network Greece, το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus Team Up», την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά και τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, εθελοντές κάθε ηλικίας συμμετείχαν ενεργά στον καθαρισμό της ακτογραμμής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της σημασίας του εθελοντισμού και της συλλογικής προσφοράς.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η θάλασσα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του Πειραιά. Η προστασία της αποτελεί διαρκή προτεραιότητα και ο παράκτιος καθαρισμός που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στην παραλία Φρεαττύδας, στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2026, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής ευθύνης.

Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Europe Direct Piraeus, το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πειραιά, το Erasmus Student Network Greece, το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά και τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών για τη συνεργασία και την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, καθώς και όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αίσθημα προσφοράς. Ως Δήμος Πειραιά στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη βιωσιμότητα, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση της μοναδικής σχέσης της πόλης μας με τη θάλασσα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, επεσήμανε:

«Η σημαντική αυτή δράση απέδειξε πως όταν οι πολίτες, οι νέοι και οι φορείς συνεργάζονται με κοινό στόχο, μπορούν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και κοινωνικής προσφοράς. Η προστασία της θάλασσας και των ακτών μας είναι ευθύνη όλων μας και απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και ενεργή συμμετοχή. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026», ενός κορυφαίου θεσμού του Πειραιά που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της πόλης με τη θάλασσα και ενισχύει την οικολογική συνείδηση μέσα από συμμετοχικές πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέπραξαν για την επιτυχή έκβαση αυτής της πρωτοβουλίας».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη, δήλωσε:

«Η δράση παράκτιου καθαρισμού στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και την παραλία της Φρεαττύδας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας, αναδεικνύει την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει ο Δήμος Πειραιά και ειδικότερα ο Δήμαρχός μας Γιάννης Μώραλης στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του παραλιακού μας μετώπου. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στη διοίκηση και τους σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στους εταίρους μας, σε όλους τους ενεργούς πολίτες της εθελοντικής μας ομάδας Piraeus TeamUp, καθώς και στα παιδιά που συμμετείχαν».

Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννης Βοϊδονικόλας, τόνισε:

«Η συμμετοχή της ΚΟ.Δ.Ε.Π. στον παράκτιο καθαρισμό που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στην παραλία Φρεαττύδας, στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2026, επιβεβαιώνει τη διαρκή μας δέσμευση σε δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους φορείς και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της αξιόλογης πρωτοβουλίας. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης αποτελούν συλλογική ευθύνη και μέσα από συνέργειες όπως αυτή, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για την πόλη μας και τις επόμενες γενιές».

Ο επικεφαλής του Europe Direct Piraeus και μέλος της οργανωτικής επιτροπής των «Ημερών Θάλασσας», Παναγιώτης Κυρίμης, δήλωσε:

«Η εθελοντική αυτή δράση καθαρισμού αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση της αξίας της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ενεργή συμμετοχή πολιτών και εθελοντών αποδεικνύει έμπρακτα τη δύναμη της συνεργασίας. Στόχος μας είναι καθαρές ακτές και μια πόλη με υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση. Να σημειωθεί ότι, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δίνει βάρος στην καθαριότητα του περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων».

Για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της European Maritime Day (E.M.D.).

