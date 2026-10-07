Τα 16.683 κενά στα σχολεία αποτελούν «βραχνά» για την ομαλή διεξαγωγή μαθημάτων με το υπουργείο Παιδείας να ετοιμάζει εμβόλιμη Β2 φάση προσλήψεων αναπληρωτών με ισχνή όμως κάλυψη.

Νέα εμβόλιμη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών φαίνεται να βρίσκεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες και τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες προσλήψεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ΥΠΑΙΘΑ δρομολογεί εμβόλιμη Β2 φάση προτού προχωρήσει στην τρίτη φάση προσλήψεων στα σχολεία δεδομένου ότι καταγράφονται σχεδόν 16.683 κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Έχει ήδη ζητηθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προχωρήσουν στην καταγραφή συγκεκριμένων κενών, προκειμένου να προετοιμαστεί η επόμενη διαδικασία προσλήψεων. Η νέα εμβόλιμη αυτή φάση προσλήψεων αφορά περιορισμένη κάλυψη ήτοι περίπου 160 κενά τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις υπηρεσίας εκπαιδευτικών που είχαν προσληφθεί στη Β’ φάση, αλλά και άλλα ανελαστικά κενά που εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα στα σχολεία. Παράλληλα, στη διαδικασία περιλαμβάνονται κενά που αφορούν Τάξεις Υποδοχής – ΖΕΠ (ΤΥ-ΖΕΠ), καθώς και κενά σε ΥΜΕΠΑΛ, τα οποία επίσης χρειάζεται να καλυφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η Β2 φάση προγραμματίζεται προς υλοποίηση στις 13 Οκτωβρίου καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να γνωστοποιηθούν τα κενά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχει οριστεί έως τις 7 Οκτωβρίου ώστε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τις δύο αυτές προβλεπόμενες διαδικαδίες θα δώσουν την τελική εικόνα των κενών που δύνανται να καλυφθούν στην εμβόλιμη αυτή φάση. Παράλληλα εκτιμώμενη ανάληψη υπηρεσίας είναι το διάστημα μεταξύ 19 και 20 Οκτωβρίου.

Κενά στα σχολεία: Μέσα Νοεμβρίου η γ' φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επόμενη, τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο, με το ρεπορτάζ του Dnews να δείχνει ότι θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών (εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ-ΕΒΠ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2026-27, αναμένεται να ανέλθει στις 45.000, όπως έχει δηλώσει σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Έτσι, για το υπόλοιπο της χρονιάς απομένουν περίπου 8.500 προσλήψεις. Kαθηγητές τονίζουν ότι η κάλυψη των κενών δεν μπορεί να μετατίθεται διαρκώς για την «επόμενη φάση» προσλήψεων αναπληρωτών και πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση που μόνο εις βάρος της εκπαίδευσης λειτουργεί. «Ζητάμε το αυτονόητο, εκπαιδευτικούς στις τάξεις. Η πραγματικότητα των σχολείων δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από αριθμούς, διοικητικές διευθετήσεις ή προσωρινές λύσεις. Τα πραγματικά κενά πρέπει να καταγράφονται. Οι ανάγκες πρέπει να καλύπτονται. Οι πιστώσεις πρέπει να εξασφαλίζονται. Η γ΄ φάση προσλήψεων πρέπει να γίνει άμεσα υπό το βάρος των 16.683 κενών», τονίζουν μέσω του Dnews.