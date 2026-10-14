Πρόκειται για ένα διπλωματικό στέλεχος με ευρεία γνώση των διεθνών ισορροπιών και σημαντική εξειδίκευση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν τόσο την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όσο και την Ασία.

O Τζος Χακ αναλαμβάνει - έστω και προσωρινά - το τιμόνι της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, έπειτα από την πρωτοφανή απομάκρυνση της Γκιλφόιλ για εμπλοκή σε μια σειρά από προσωπικά σκάνδαλα.

Ο Χακ κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση του αναπληρωτή αρχηγού της διπλωματικής αποστολής στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αποτελούσε δηλαδή και ουσιαστικά το νο.2 της πρεσβείας. Πρόκειται για ένα διπλωματικό στέλεχος με ευρεία γνώση των διεθνών ισορροπιών και σημαντική εξειδίκευση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν τόσο την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όσο και την Ασία.

Πριν από την τοποθέτησή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Χακ υπηρέτησε ως βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, έχοντας την ευθύνη για την εποπτεία της αμερικανικής πολιτικής στη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Επιπλέον, είχε διατελέσει διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νοτίου Ευρώπης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία.

Από την ένταξή του στο Διπλωματικό Σώμα των ΗΠΑ, η καριέρα του περιλαμβάνει πολυάριθμες τοποθετήσεις σε αμερικανικές διπλωματικές αποστολές ανά τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στη Σανγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα με τη θητεία του στο εξωτερικό, ο Χακ έχει αναλάβει σειρά κομβικών αρμοδιοτήτων στην Ουάσινγκτον: Έχει υπηρετήσει στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων καθώς και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου του βοηθού υπουργού Εξωτερικών για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, Κερτ Κάμπελ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά την εκπαίδευσή του, ο Τζος Χακ είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και μεταπτυχιακού τίτλου Master από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας. Επιπλέον, κατέχει ακαδημαϊκό πιστοποιητικό εξειδίκευσης από τη Σχολή Ανωτέρων Διεθνών Σπουδών (SAIS) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Τι δήλωνε τον Σεπτέμβριο για τον Κάθετο Διάδρομο

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο Τζος Χακ μίλησε σε συνέδρια του Economist και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, επισκέφθηκε την 89η ΔΕΘ και είχε σειρά συναντήσεων.

«Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου δεν θα ήταν εφικτός», τόνιζε τότε ο Τζος Χακ, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η Ελλάδα, όπως βλέπουμε, διαδραματίζει έναν απολύτως κρίσιμο ρόλο στον Κάθετο Διάδρομο [...] Η Ελλάδα έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στο να τοποθετηθεί ως ενεργειακός κόμβος, με έναν τρόπο που δεν ίσχυε, αν κοιτάξουμε 10-20 χρόνια πίσω».

Ο Τζος Χακ χαρακτήριζε την Ελλάδα έναν «πραγματικά σημαντικό παίκτη» και απαριθμούσε τους λόγους γι' αυτή του την εκτίμηση:

«Πρώτον, υπάρχει η γεωγραφική της θέση - απλώς η πραγματικότητα της γεωγραφίας και πού πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της. Αλλά είναι επίσης θέμα διακυβέρνησης και πολιτικής βούλησης · η (ελληνική) κυβέρνηση έχει πραγματικά δεσμευτεί σε αυτό.

Και είναι επίσης θέμα υποδομών, και οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Για παράδειγμα, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, οι ΗΠΑ, μέσω του Development Finance Corporation (DFC) δέσμευσαν 125 εκατομμύρια για τη βελτίωση των ναυπηγείων, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούν πλοία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG/ΥΦΑ) και να προμηθεύονται περισσότερο, ιδίως αμερικανικό LNG, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Φυσικά, έχουμε επίσης μια αμερικανική εταιρεία, η οποία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι, οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε αυτό, αλλά ο ρόλος της Ελλάδας είναι πραγματικά κεντρικός. Και χωρίς την Ελλάδα, χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός. Είμαστε λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την ευκαιρία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με την Ελλάδα, μέχρι στιγμής, σε αυτό το θέμα».

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές LNG (και αμερικανικού) με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, σχολίαζε ότι πρόκειται για «μια πολύ σημαντική ιστορία», γιατί για πολύ καιρό, όλη η ενέργεια που έφτανε στην Ευρώπη, ή η συντριπτική πλειονότητά της, προερχόταν από την Ανατολή.

«Ήταν ρωσικές πηγές ενέργειας. Και αυτό τους έδωσε μονοπωλιακό έλεγχο των ευρωπαϊκών αγορών. Και, όπως είπε κάποιος στο πάνελ που είχαμε στο 9ο Ενεργειακό Φόρουμ ΝΑ Ευρώπης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η ενέργεια είναι ασφάλεια. Νομίζω ότι όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, υπάρχει τώρα μια ευρεία διατλαντική συναίνεση ότι πρέπει να βρούμε ένα ασφαλές ενεργειακό μέλλον για την Ευρώπη, που να μην εξαρτάται από τη ρωσική ενέργεια. Εκεί λοιπόν μπαίνει ο Κάθετος Διάδρομος, και συγκεκριμένα η δυνατότητα διαφοροποίησης του εφοδιασμού μακριά από τη ρωσική ενέργεια».

«Οι ΗΠΑ είναι πλέον ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, οπότε μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο ως στενός σύμμαχος της Ελλάδας, μεταφέροντας αυτά τα φορτία LNG στον Κάθετο Διάδρομο, περνώντας από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τελικά ακόμη και την Ουκρανία, με έναν τρόπο που αλλάζει πραγματικά το τοπίο».

Ο Τζος Χακ χαρακτήριζε «πολύ σημαντική» αυτή την εξέλιξη και τόνιζε: «Βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Πιστεύω όμως ότι πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική στρατηγική αλλαγή στην περιοχή».