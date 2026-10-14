«Ως εξέλιξη είναι αρνητική γιατί για ένα διάστημα η πρεσβεία θα μείνει χωρίς πρέσβη. Άρα σαν επιρροή στα πράγματα στην Αμερική μειώνεται», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ως μια δυσάρεστη εξέλιξη χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν έχει να πει τίποτα κακό.

«Οπωσδήποτε πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη. Εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό για την κ. Γκιλφόιλ, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά τους, τα υπόλοιπα αφορούν τους Αμερικάνους. Η κ. Γκιλφόιλ δεν έφυγε για γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά για γεγονότα στην Αμερική, για κατηγορίες πριν καν γίνει πρέσβης εδώ. Έχουν και εκλογές, είναι δικά τους θέματα που δεν μας αφορούν καθόλου εδώ. Ως εξέλιξη είναι αρνητική γιατί για ένα διάστημα η πρεσβεία θα μείνει χωρίς πρέσβη. Άρα σαν επιρροή στα πράγματα στην Αμερική μειώνεται. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι βγάζουν χαρά γιατί συνέβη κάτι τέτοιο», είπε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Η συμμαχία μας με τις ΗΠΑ εδράζεται σε πολύ πιο στέρεες βάσεις από την παρουσία ενός πρέσβη ή ενός άλλου πρέσβη. Μην τρελαθούμε. Ο Κάθετος Διάδρομος υπάρχει, μπράβο της που συνέβαλε σε αυτό. Σε αυτό τον χειμώνα που ξεκινάει ο κάθετος διάδρομος είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Για μένα δεν ήταν ένα ευχάριστο γεγονός η αποπομπή της».

Για τα πυρά που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση σχετικά με την υπόθεση, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Εμείς διορίσαμε και εμείς την απολύσαμε; Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους τους πρέσβεις. Έχει κάποια αρμοδιότητα ο Μητσοτάκης;».

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