«Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Είναι θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης σχολιάζοντας την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε: «Η συζήτηση για την κυρία Γκίλφοϊλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό Τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα και η επίσκεψη ήταν επιτυχής. Υπογραμμίστηκε και από τις δύο πλευρές ότι είναι πολύ ψηλά το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η πρόοδος των περασμένων χρόνων και του τελευταίου έτους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε κάθε λόγο να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.»

«Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη»

«Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να μπαίνει σε ρίσκο η χώρα να έχει επιπτώσεις είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μεγάλες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία», είπε ακόμα ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων, με διαφορετικό τρόπο. Επίσης θα συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, βλέποντάς το μήνα-μήνα. Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα.

Παράλληλα, θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης: 30% αύξηση του επιδόματος για τους ευάλωτους, στήριξη από το κράτος και πιστεύω ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά των διυλιστηρίων. Από το καλοκαίρι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αντιλαμβάνομαι ότι θα συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση.

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Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.

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