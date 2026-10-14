Η συνέντευξη ακολουθεί αρκετά δημοσιεύματα σχετικά με προειδοποιήσεις που φέρεται να έλαβε ο Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «fake news».

Σε συνέντευξή του στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Channel 14 του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών προσγειώθηκε στο Ισραήλ πριν από την 7η Οκτωβρίου, αν και δεν συναντήθηκε με τον ίδιο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει ποιος αξιωματούχος τον συνάντησε: «Ξέρω ποιον δεν συνάντησε. Δεν συνάντησε εμένα, επειδή βρισκόμουν σε τελετή μνήμης για τους πεσόντες στρατιώτες του IDF, επομένως ήταν ψέμα εξαρχής. Δεν με συνάντησε, δεν μου μίλησε. Από πότε ένας αρχηγός μυστικών υπηρεσιών μιλάει με έναν αρχηγό κράτους;»

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Θέλετε να δείτε το "βαθύ κράτος"; Είμαι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο υπουργός μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου ήταν εδώ. Πέρασε 59 λεπτά σε ισραηλινό έδαφος. Θέλω να μάθω με ποιον συναντήθηκε».

Όπως αναφέρθηκε πρώτα από τη Haaretz και επιβεβαιώθηκε αργότερα από τους New York Times, ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, προειδοποίησε τον Νετανιάχου περίπου 10 ημέρες πριν ότι η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση και τον παρότρυνε να τη λάβει σοβαρά υπόψη.

Παράλληλα, όπως ανέφερε το περιοδικό The Atlantic, ο αρχηγός των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Καμέλ επισκέφθηκε μυστικά το Ισραήλ στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 και προειδοποίησε ότι η Χαμάς φαινόταν να προετοιμάζει μεγάλη επίθεση, ενώ όπως αναφέρθηκε από τη Yedioth Ahronoth και τη Wall Street Journal, ο Καμέλ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου μέρες πριν από τις 7 Οκτωβρίου για να τον προειδοποιήσει για ενδείξεις επικείμενης επίθεσης από τη Γάζα.

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«Το Ιράν σχεδιάζει επίθεση ενόψει των εκλογών»

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης στη συνέντευξη στο Channel 14 ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του σχεδιάζουν να επιτεθούν στο Ισραήλ πριν από τις επικείμενες εκλογές, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να προειδοποιούν ότι ο πρωθυπουργός ενδέχεται να πυροδοτήσει μια κλιμάκωση για πολιτικούς σκοπούς εν όψει της ψηφοφορίας της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν σχεδιάζει επίθεση, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες του Ιράν «θέλουν να το κάνουν είτε απευθείας είτε μέσω ενός από τους συμμάχους τους».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ του κόμματος Yashar, ο ηγέτης του κόμματος Yisrael Beitenu Αβίγκντορ Λίμπερμαν και ο ηγέτης των Δημοκρατικών Γιαΐρ Γκολάν προειδοποίησαν ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να ξεκινήσει πόλεμο πριν από τις επικείμενες εκλογές σε μια προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι «το μήνυμα είναι γραμμένο στον τοίχο, με γράμματα από αίμα και φωτιά».

Απαντώντας σε ρεπορτάζ του Channel 12 ότι ο Νετανιάχου μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την επανέναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν έχω καμία πρόθεση να σχολιάσω τις πολλές συνομιλίες που έχω με τον πρόεδρο Τραμπ... Όσο δεν τους εξολοθρεύουμε, θα επιστρέφουν. Πρέπει πρώτα να τους εξολοθρεύσουμε».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να γνωρίζει πώς να πηγαίνει ενάντια στα αμερικανικά συμφέροντα όταν αποφασίζει για τον πόλεμο. «Πρέπει να είσαι σε θέση να ενεργείς εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε.