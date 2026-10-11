Η έκτακτη κινητοποίηση της ισραηλινής ηγεσίας έρχεται στον απόηχο των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εντείνουν την ανησυχία για επέκταση της σύγκρουσης σε περισσότερες χώρες της περιοχής.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η ισραηλινή ηγεσία, καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιεί έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στο Τελ Αβίβ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν, τη Λωρίδα της Γάζας και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ισραηλινή εφημερίδα The Times of Israel, ο Νετανιάχου βρίσκεται στο στρατιωτικό αρχηγείο Κίρια, στο Τελ Αβίβ, όπου προεδρεύει της συνεδρίασης και ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στα ανοιχτά μέτωπα της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετέχει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων ή για ενδεχόμενες αποφάσεις που θα προκύψουν από τη συνεδρίαση.

Η έκτακτη κινητοποίηση της ισραηλινής ηγεσίας έρχεται στον απόηχο των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εντείνουν την ανησυχία για επέκταση της σύγκρουσης σε περισσότερες χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για την περιφερειακή ασφάλεια.

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Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τόσο στο μέτωπο της Γάζας όσο και στα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο, όπου η ένταση παραμένει υψηλή.