Η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει τακτικά στο στόχαστρο πλοία που εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν χθες Δευτέρα την ευθύνη για ακόμη ένα πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο που επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο επλήγη στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό τους Sepah News.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - από όπου προπολεμικά διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει τακτικά στο στόχαστρο πλοία που εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά της. Από την πλευρά τους, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και συνοδεύουν πετρελαιοφόρα, τα οποία διασχίζουν τα Στενά σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς.

Το πλοίο που στοχοποιήθηκε τη Δευτέρα επιχείρησε να διέλθει απενεργοποιώντας συστήματα που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση του και «αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του ναυτικού των Φρουρών», ανέφερε η ανακοίνωση των ιρανικών δυνάμεων.

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Την προηγούμενη ημέρα, ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «αυστηρά μέτρα».

Η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, εξέδωσε αναφορές τη Δευτέρα για τέσσερα διαφορετικά πλήγματα την Κυριακή σε πλοία που βρίσκονταν στα Στενά του Ορμούζ.