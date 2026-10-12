Ακούστηκαν εκρήξεις πάνω από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν πύραυλοι των Χούθι, οι οποίοι είχαν στόχο το Ριάντ, το βράδυ της Δευτέρας.

Τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν εισερχόμενους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του στρατού της Σαουδικής Αραβίας, Τούρκι αλ- Μαλάκι.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ το βράδυ της Δευτέρας, λίγα λεπτά αφότου οι πολίτες έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα το οποίο τους προειδοποιούσε για εναέρια απειλή, αναφέρει το Al Jazeera. Οι ήχοι πιθανότατα ήταν από τους πυραύλους αναχαίτισης, σημειώνει το Μέσο.

«Η περιοχή είναι υπό εχθρική εναέρια απειλή. Παρακαλώ τηρείστε την ψυχραιμία σας, μείνετε σε εσωτερικούς χώρους ή σε ασφαλές σημείο, μακριά από παράθυρα και πόρτες», συμβούλευε το μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες.

Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Ριάντ, μετά τις φονικές επιθέσεις των Χούθι.

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Το αεροδρόμιο του Ριάντ- δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας σε επιβατική κίνηση έπειτα από εκείνο της Τζέντα- έκλεισε προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες «που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εγκαταστάσεών του».

Από το Σάββατο, μετά την επίθεση που άφησε 13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι κλειστό. Νέα επίθεση, την Κυριακή, κόστισε τη ζωή ενός ανθρώπου και τραυμάτισε άλλους 11.

Οι Χούθι απειλούν τις ΗΠΑ με «γρήγορη και επώδυνη» απάντηση

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθι προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα δοθεί «γρήγορη και επώδυνη απάντηση» σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο των ανταρτών με τις δυνάμεις της Υεμένης και τη Σαουδική Αραβία.

«Εάν οι ΗΠΑ εμπλακούν στην επίθεση κατά της Υεμένης, δεν θα καθυστερήσουμε. Η απάντηση θα είναι γρήγορη και επώδυνη κατά των ΗΠΑ και όλων των συμφερόντων τους στην περιοχή», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εξάλλου, προειδοποίησε τους εργαζομένους σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, καλώντας τους να «μείνουν μακριά» γιατί αυτές οι υποδομές έχουν γίνει «νόμιμοι στόχοι».