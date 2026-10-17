Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, το πετρελαιοφόρο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Ένα σοβαρό περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη.

Η είδηση μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, το πετρελαιοφόρο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ενώ φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας θαλάσσια διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.

Η ιρανική πλευρά αποδίδει την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην πρόσκρουση του πλοίου σε ναυτική νάρκη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

{https://x.com/itsalireza_akb/status/2111315190960517444}

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Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή αγορά ενέργειας, καθώς μέσω αυτών μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές. Οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού μπορεί να επηρεάσει τις μεταφορές, το κόστος της ναυτιλίας και τις διεθνείς τιμές ενέργειας.