Ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό και η ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται χωρίς καθυστερήσεις.

Σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αττικής προχωρά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιούνται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές οκτώ δήμων της Αττικής, με τις διακοπές να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, οι προγραμματισμένες διακοπές κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση έργων συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών και στην ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια των προγραμματισμένων διακοπών. Ειδικότερα, τονίζει ότι οι αγωγοί των δικτύων πρέπει να θεωρούνται υπό τάση σε όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο επανηλεκτροδότησης ακόμη και πριν από την προβλεπόμενη ώρα ολοκλήρωσης των εργασιών.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

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