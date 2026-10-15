Η εμβληματική εμφάνιση με το μπλε μενταγιόν από την ταινία «Τιτανικός».

Η Σελίν Ντιόν απέκτησε τη δική της Barbie, με την Mattel να τιμά την βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, δημιουργώντας μία συλλεκτική κούκλα, εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές της εμφανίσεις.

Η νέα κούκλα Barbie Signature είναι εμπνευσμένη από την εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στα βραβεία Όσκαρ του 1998, όταν ερμήνευσε το «My Heart Will Go On» από την ταινία του «Τιτανικού».

Η κούκλα αναπαριστά το χαρακτηριστικό μπλε φόρεμα της ερμηνεύτριας από εκείνη την εμφάνιση, ενώ ξεχωρίζει και το εμβληματικό περιδέραιο με το μπλε διαμάντι.

{https://x.com/ABC/status/2110600009318084837}

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η τραγουδίστρια έδωσε συναυλία για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, ανοίγοντας μια σειρά εμφανίσεων στο Παρίσι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=9bFHsd3o1w0&list=RD9bFHsd3o1w0&start_radio=1}

Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν, τα τελευταία χρόνια είχε αναγκαστεί να περιορίσει τις εμφανίσεις της, καθώς διαγνώστηκε με μία σπάνια νευρολογική νόσο, το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου. Η ίδια, το ανακοίνωσε τον 2022.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm56f3jzwxn5?integrationId=40599y14juihe6ly}