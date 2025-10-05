Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φωτίσει τις σύγχρονες μορφές ελέγχου της πληροφόρησης και τα όρια ανάμεσα στη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου, τόσο σε δημοκρατικά όσο και σε αυταρχικά καθεστώτα.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, από τις 18:00 έως τις 20:00, στον κήπο του Παντείου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί δημόσια συζήτηση με θέμα «Μεταξύ λογοκρισίας και ελευθερίας: ο έλεγχος της πληροφορίας σήμερα».

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φωτίσει τις σύγχρονες μορφές ελέγχου της πληροφόρησης και τα όρια ανάμεσα στη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου, τόσο σε δημοκρατικά όσο και σε αυταρχικά καθεστώτα.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο David Díaz-Jogeix, διευθυντής προγραμμάτων της διεθνούς οργάνωσης ARTICLE 19, ο Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος και οικονομικός συντάκτης του Dnews, η Νεκταρία Σταμούλη, ανταποκρίτρια του Politico και της Καθημερινής, η Ελίζα Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος του Inside Story, καθώς και η Lovise Aalen, καθηγήτρια στο Chr. Michelsen Institute του Πανεπιστημίου του Bergen.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οι ομιλητές θα επιχειρήσουν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του ελέγχου της πληροφόρησης: αποτελεί πράγματι χαρακτηριστικό μόνο των αυταρχικών καθεστώτων ή και των φιλελεύθερων δημοκρατιών; Πώς εξελίσσονται οι τεχνικές προπαγάνδας; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι και ακτιβιστές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες; Και, εντέλει, ποιο είναι το διακύβευμα για τη δημοκρατία στο σύνολό της;

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Horizon ARM – “Research for Information Freedom” (www.arm-project.eu), στο οποίο συμμετέχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο μαζί με δέκα ακόμη ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα εξετάζει την καταστολή της πληροφόρησης από αυταρχικά καθεστώτα, μέσα από συγκριτικές μελέτες περίπτωσης που αφορούν τη Ρωσία, την Κίνα, την Αιθιοπία και τη Ρουάντα.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αυλή μπροστά από το παλαιό κτίριο του Παντείου Πανεπιστημίου.