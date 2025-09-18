Όσα ακολούθησαν την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αποδεικνύουν πως η ελευθερία του λόγου έχει ήδη καταλυθεί στην Αμερική. Αυτό που ίσως κάποιοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν είναι πως η λογοκρισία που φιμώνει σήμερα μια κοινωνική ομάδα, μπορεί να φιμώσει αύριο μια άλλη.

Η είδηση της τιμωρίας του Τζίμι Κίμελ επειδή τόλμησε να επικρίνει τον τρόπο που διαχειρίζεται το στρατόπεδο του MAGA την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έπεσε σαν βόμβα το βράδυ της Τετάρτης.

Κι αυτό ενώ την τελευταία εβδομάδα υπήρξαν εκατοντάδες περιστατικά εκδικητικών απολύσεων δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, αλλά και σερβιτόρων και εργαζόμενων σε αεροπορικές εταιρίες, λόγω ανεύθυνων ή αναίσθητων σχολίων για τον δολοφονημένο «μάρτυρα» της ακροδεξιάς.

Ο Τζίμι Κίμελ δεν πανηγύρισε την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ούτε του άσκησε κριτική.

«Το Σαββατοκύριακο πέσαμε ακόμη πιο χαμηλά, με την συμμορία του MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από αυτούς, κάνοντας τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από την δολοφονία του»: Η δήλωση αυτή ήταν αρκετή για να οδηγήσει το ABC στο κόψιμο του εξαιρετικά επιτιχυμένου Jimmy Kimmel Live! μετά από 23 σεζόν.

Το έγκλημα του δημοφιλούς παρουσιαστή - που ασκεί συχνά κριτική στον Τραμπ - είναι πως «παρουσίασε λανθασμένα τις πολιτικές πεποιθήσεις του κατηγορούμενου Τάιλερ Ρόμπινσον».

«Όταν ένα άτομο λέει κάτι που πολλοί άνθρωποι θεωρούν προσβλητικό, αγενές ή ανόητο σε πραγματικό χρόνο και μετά τιμωρείται γι’ αυτό, αυτό δεν είναι κουλτούρα ακύρωσης [cancel culture]. Είναι απλά η συνέπεια των πράξεών του», υποστήριξε στους New York Times ένας από τους υποστηρικτές της απόφασης του ABC.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έχει διαφορετική άποψη: Όπως έγραψε στο X, η εκστρατεία που έχουν εξαπολύσει οι Ρεπουμπλικάνοι ασκώντας πίεση προς τα ΜΜΕ για απόλυση σχολιαστών, ακύρωση εκπομπών και επιβολή ελέγχου στις πλατφόρμες αποτελεί μια «συντονισμένη» και «επικίνδυνη» επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία [που μεταξύ άλλων εγγυάται την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του τύπου].

«Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου», έγραψε ο Νιούσομ. «Σε λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο.»

«Καταδώστε τους στα αφεντικά τους»

Ο Τζίμι Κίμελ δεν αποτελεί κάποια εξάιρεση, απλά είναι παγκοσμίως γνωστός. Αμερικανοί από κάθε κοινωνικό στρώμα απειλήθηκαν εξίσου με απολύσεις ή απολύθηκαν λόγω των απόψεών τους για τη δολοφονία του Κερκ.

Τα πειστήρια ήταν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κυμαίνονταν από πανηγυρισμούς έως την σύνδεση της δολοφονίας με τις ρατσιστικές απόψεις του Κερκ ή τη θέση του υπέρ της οπλοκατοχής.

Για παράδειγμα, επιδραστικοί δεξιοί λογαριασμοί στα social media απαίτησαν την απόλυση μιας δασκάλας στην Πενσυλβάνια επειδή αποκάλεσε τον Κερκ «ρατσιστή», αν και η ίδια τόνισε επίσης ότι δεν «άξιζε να πεθάνει».

Ο ίδιος ο Κερκ είχε απορρίψει την ποινικοποίηση της «ρητορικής μίσους», ενώ είχε επανειλημμένα επιτεθεί στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους. «Το Ισλάμ είναι το σπαθί που χρησιμοποιεί η Αριστερά για να κόψει τον λαιμό της Αμερικής», έγραφε σε πρόσφατη ανάρτησή του.

Ήταν επίσης υποστηρικτής της συνωμοσιολογικής θεωρίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης» - της ιδέας ότι υπάρχει ένα σχέδιο να αντικατασταθούν οι λευκοί πληθυσμοί με μετανάστες, που έχει εμπνεύσει δράστες μαζικών δολοφονιών, λευκής εθνικιστικής ιδεολογίας, σε όλο τον κόσμο.

Μετά θάνατον ωστόσο ο Κιρκ αγιοποιήθηκε, με τους ακροδεξιούς υποστηρικτές του Τραμπ να επιχειρούν τώρα να προστατεύσουν την κληρονομιά του από επικριτές ή όσους βρίσκουν ειρωνική τη δολοφονία του.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, δεξιές ομάδες άρχισαν να δημοσιεύουν ονόματα και προσωπικά στοιχεία - συμπεριλαμβανομένου του τόπου εργασίας - χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που φέρονται να πανηγύρισαν τη δολοφονία.

Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων μελών της Γερουσίας, συμμετείχαν επίσης στα καλέσματα για απόλυση ατόμων λόγω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Ιντιάνα, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Ροκίτα κάλεσε τους πολίτες να καταγγείλουν σε μια βάση δεδομένων σχολικούς υπαλλήλους που έκαναν «σχόλια που πανηγυρίζουν ή αιτιολογούν» τη δολοφονία του Κερκ.

Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε αυτή την προσπάθεια, λέγοντας ότι όσοι χάρηκαν με τη δολοφονία πρέπει να λογοδοτήσουν. «Καλέστε αμέσως τον εργοδότη τους», ανέφερε τη Δευτέρα.

Ο βουλευτής της Φλόριντα, Ράντι Φάιν, απείλησε με ανάκληση των επαγγελματικών αδειών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, δασκάλων και γιατρών. Ο ίδιος είχε πανηγυρίσει τον θάνατο της Αμερικανίδας Aysenur Ezgi Eygi από τις ισραηλινές δυνάμεις πέρυσι. «Ένας Μουσουλμάνος τρομοκράτης λιγότερος», είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι ρόλοι αντιστράφηκαν

Αυτή η (ακρο)δεξιά στροφή αναδεικνύει την απόλυτη αντιστροφή ρόλων μεταξύ των ιδεολογικών μπλοκ της Αμερικής.

Εδώ και χρόνια, οι Ρεπουμπλικάνοι γίνονταν έξαλλοι με τις έννοιες της πολιτικής ορθότητας και της ρητορικής μίσους, κατηγορώντας τους αριστερούς ακτιβιστές πως «ακυρώνουν» όσους έχουν απόψεις που θεωρούν προσβλητικές – ειδικά σε θέματα φυλής και ταυτότητας φύλου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν επίσης ένθερμοι αντίπαλοι οποιασδήποτε κυβερνητικής προσπάθειας να ρυθμιστεί το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτοί, όμως, που μέχρι χθες τα έβαζαν με την κουλτούρα του cancel - όταν αυτή προερχόταν από την αριστερά - εμφανίζονται πλέον πρόθυμοι να την αγκαλιάσουν.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η άλλοτε αγαπημένη του MAGA Jenin Younes στο Al Jazeera, «όλοι ισχυρίζονται ότι είναι κατά της λογοκρισίας όταν πρόκειται για ιδέες που συμμερίζονται και λογοκρίνονται. Όταν πρόκειται όμως για ιδεολογικούς τους αντιπάλους, είναι πολύ πρόθυμοι να λογοκρίνουν.»