Το πιο απαγορευμένο βιβλιο και η «υπακοή ριζωμένη στον φόβο».

O πολυγραφότατος μετρ του τρόμου, Στίβεν Κινκ, είναι απαγορευμένος σε σχολεία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με νέα έκθεση, προκύπτει ότι ο Κινγκ είναι ο συγγραφέας που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να λογοκριθεί στην αμερικανική εκπαίδευση. Επίσης, φαίνεται ότι οι Πολιτείες διχάζονται, σε αυτές που απαγορεύουν κάποια βιβλία στα σχολεία και σε εκείνες που προσπαθούν να περιορίσουν ή να καταργήσουν τις εν λόγω απαγορεύσεις!



Το «Banned in the USA» του PEN America, καταγράφει περισσότερες από 6.800 περιπτώσεις βιβλίων που αποσύρθηκαν προσωρινά ή μόνιμα (!) για το σχολικό έτος 2024-2025. Και να φανταστεί κανείς ότι ο νέος αριθμός είναι μικρότερος σε σχέση με τα πάνω από 10.000 βιβλία του 2023-24, ωστόσο εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από λίγα χρόνια, όταν το PEN δεν έβλεπε καν την ανάγκη να συντάξει μια έκθεση!

Περίπου το 80% αυτών των απαγορεύσεων προήλθε από μόλις τρεις πολιτείες – Φλόριντα, Τέξας και Τενεσί – που έχουν θεσπίσει ή προσπάθησαν να θεσπίσουν νόμους που ζητούν την αφαίρεση βιβλίων που θεωρούνται «απαράδεκτα». Στο μεταξύ, σύμφωνα με το PEN υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου περιπτώσεις αποσύρσεων σε αρκετές άλλες πολιτείες, με το Ιλινόις, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσι να συγκαταλέγονται σε αυτές που έχουν νόμους οι οποίοι δεν επιτρέπουν σε σχολεία και δημόσιες βιβλιοθήκες να αποσύρουν βιβλία.

Τα βιβλία του Στίβεν Κινγκ λογοκρίθηκαν 206 φορές, σύμφωνα με το PEN, με τα Carrie και The Stand να συγκαταλέγονται στα 87 από τα έργα του που επηρεάστηκαν!





Το πιο απαγορευμένο βιβλίο

Το πιο απαγορευμένο έργο οποιουδήποτε συγγραφέα ήταν το δυστοπικό κλασικό Κουρδιστό Πορτοκάλι του Anthony Burgess, για το οποίο έχουν καταγραφεί 23 περιπτώσεις απόσυρσης! Άλλα βιβλία και συγγραφείς που αντιμετώπισαν εκτεταμένους περιορισμούς είναι: το Sold της Patricia McCormick, το Forever της Judy Blume και το Breathless της Jennifer Niven, καθώς και πολυάριθμα έργα της Sarah J. Maas και της Jodi Picoult.





Θέματα που λογοκρίνονται και η «υπακοή ριζωμένη στον φόβο»

Οι λόγοι που αναφέρονται συχνά για την απόσυρση ενός βιβλίου περιλαμβάνουν ΛΟΑΤΚΙ+ και φυλετικά θέματα, καθώς και αποσπάσματα με βία (και σεξουαλική). Επίσης διαπιστώνεται μια συνεχιζόμενη τάση που έχει ενταθεί: χιλιάδες βιβλία αποσύρθηκαν από τα ράφια πριν την ύπαρξη κοινοτικών, πολιτικών ή νομικών πιέσεων και όχι ως απάντηση σε άμεση απειλή.

«Αυτό λειτουργεί ως μια μορφή "υπακοής εκ των προτέρων"», αναφέρει η έκθεση, «ριζωμένη στον φόβο ή απλώς στην επιθυμία να αποφευχθούν θέματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αμφιλεγόμενα».





Η λογοκρισία στην Αμερική του Τραμπ

Η έκθεση του PEN έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών λογοκρισίας όχι μόνο από Πολιτείες και συντηρητικούς ακτιβιστές, αλλά και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το Υπουργείο Παιδείας τερμάτισε μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη διερεύνηση της νομιμότητας των απαγορεύσεων και χαρακτήρισε ολόκληρο το ζήτημα ως «απάτη». Οι αριθμοί του PEN περιλαμβάνουν την αφαίρεση εκατοντάδων βιβλίων από βιβλιοθήκες σχολείων K-12 για στρατιωτικές οικογένειες από το Υπουργείο Άμυνας, ως μέρος μιας συνολικής εκστρατείας κατά των πρωτοβουλιών DEI και της «αντιαμερικανικής» σκέψης.

Στη Φλόριντα, όπου απαγορεύτηκαν ή περιορίστηκαν περισσότερα από 2.000 βιβλία, μια χούφτα κομητειών ήταν υπεύθυνες για πολλές από τις απομακρύνσεις βιβλίων του Στίβεν Κινγκ: Δεκάδες αποσύρθηκαν πέρυσι ως μέρος μιας αναθεώρησης για να διαπιστωθεί αν συμμορφώνονταν με τους κρατικούς νόμους. «Ορισμένες περιφέρειες — από υπερβολική προσοχή ή φόβο τιμωρίας — θα αποκλείσουν και τον Στίβεν Κινγκ από την πρόσβαση».

Η μεθοδολογία του PEN διαφέρει από αυτή της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών, η οποία επίσης εκδίδει ετήσιες εκθέσεις για απαγορεύσεις και λογοκρισία. Οι αριθμοί του PEN είναι πολύ υψηλότεροι εν μέρει επειδή ο οργανισμός για την ελευθερία της έκφρασης μετράει όλα τα βιβλία που απομακρύνθηκαν ή λογοκρίθηκαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ενώ η ALA μετράει μόνο τις μόνιμες απομακρύνσεις ή περιορισμούς.



Και οι δύο οργανισμοί έχουν παραδεχθεί ότι, επειδή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αναφορές των μέσων ενημέρωσης και σε πληροφορίες που λαμβάνουν απευθείας, οι αριθμοί τους απέχουν πολύ από την πραγματική διάσταση. Η Στέφανα Φερέλ, διευθύντρια Έρευνας και Ανάλυσης στο Florida Freedom to Read Project, έγραψε σε ένα email αυτή την εβδομάδα ότι οι συνολικές απαγορεύσεις είναι «πιθανότατα πολύ υψηλότερες».



Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση του PEN δεν περιλαμβάνει δεδομένα από το Οχάιο, την Οκλαχόμα, το Αρκάνσας και άλλες «κόκκινες» Πολιτείες, επειδή οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να βρουν επαρκή τεκμηρίωση.



