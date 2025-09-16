Η 18η Αντιρατσιστική Γιορτή θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη 2025 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το φεστιβάλ που διοργανώνουν το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και η Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό» αναδεικνύει τα μηνύματα της διεκδίκησης ενός κόσμου χωρίς πόλεμο, ρατσισμό και φτώχεια.

Η φετινή διοργάνωση, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι αφιερωμένη στον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης για ζωή και ελευθερία και θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, συζητήσεις, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, δράσεις για παιδιά και εκθέσεις Πολιτικής Γελοιογραφίας και Φωτογραφίας.

Στον χώρο θα λειτουργήσει και διεθνης κουζίνα με γεύσεις από Κουρδιστάν, Νιγηρία, Σουδάν και Τουρκία.