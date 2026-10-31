Έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις λόγω της κακοκαιρίας έκανε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Το δικό του μήνυμα για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική έστειλε με ανάρτησή του το μεσημέρι του Σαββάτου 31/10 ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε χρειάζεται μια μικρή προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση. «Δεν εννοώ ότι όλη την ημέρα θα βρέχει ισχυρά στην Αττική, αλλά κατά διαστήματα ενδέχεται να βρέξει ισχυρά» είπε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος:

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και μέχρι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ τις 5-6 το απόγευμα, ο καιρός στην Αττική θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με βροχές κατά περιόδους, οι οποίες θα παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις, αλλά και με κατά διαστήματα εκδήλωση καταιγίδων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, οι δείκτες ατμοσφαιρικής αστάθειας εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι, ευνοώντας τη δημιουργία νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης (Cb-3, Cb-9, TowerCumulus), τα οποία συνδέονται με την εκδήλωση καταιγίδων, ενδεχομένως και τοπικά ισχυρών.

{https://www.facebook.com/ioannis.kallianos/posts/29161830943452166?ref=embed_post}

Σε ορισμένες περιοχές της Αττικής τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 30-40 χιλιοστά, ποσότητες αρκετά αυξημένες, ιδιαίτερα εάν σημειωθούν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν τοπικά προβλήματα από συσσώρευση υδάτων ή ακόμη και πλημμυρικά φαινόμενα.

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Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται μια μικρή προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση. Δεν εννοώ ότι όλη την ημέρα θα βρέχει ισχυρά στην Αττική, αλλά κατά διαστήματα ενδέχεται να βρέξει ισχυρά.

Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας όπου αύριο, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι :

Τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου, περιοχές των Επτανήσων, της υπόλοιπης Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και των Σποράδων, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

Τέλος, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σε ορισμένες περιοχές των Κυκλάδων, ωστόσο η πιθανότητα για έντονα φαινόμενα είναι μικρή για τα νησιά αυτά. Επισημαίνω ότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση ή διάρκεια. Σε αρκετές περιοχές θα παρουσιάζουν σημαντικές εξάρσεις αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό, δηλαδή χωρίς βροχές.