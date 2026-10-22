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Πανδαισία μπάλας (ποδοσφαίρου και μπάσκετ) περιλαμβάνει το επόμενο διήμερο, με κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες για πέντε ελληνικές ομάδες, όπου το πρώτο ζητούμενο είναι η νίκη, στον δρόμο για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

Ο… χορός ανοίγει στο μακρινό Αλμάτι, όπου ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει κόντρα στην Καϊράτ (Πέμπτη 22/10, 17:30) το «2 στα 2» στην League Phase του Conference League, με την σκυτάλη να παίρνουν ΟΦΗ και Ολυμπιακός, υποδεχόμενοι Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, 19:45) και Σπάρτα Πράγας αντίστοιχα (22/10, 22:00), για την τρίτη αγωνιστική του Europa League.

Οι Κρητικοί αναζητούν μια ακόμα υπέρβαση κόντρα σε ένα από τα φαβορί της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θέλουν, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή τους ιστορία, να φτάσουν στο «3 στα 3».

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (22/10, 21:15) και ψάχνει να επιστρέψει στις νίκες, ενώ ο Ολυμπιακός δίνει έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες στην κανονική περίοδο της Euroleague, υποδεχόμενος την ισχυρή Φενέρμπαχτσε (Παρασκευή 23/10, 21:15).

Η Interwetten… ρίχνει ελληνικό πενταρέ με σούπερ απόδοση 17.61*, η οποία προκύπτει από πέντε επιλογές από τις ισάριθμες ευρωπαϊκές μονομαχίες. Έχουμε και λέμε: Νίκη του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο ΟΦΗ – Λεβερκούζεν, Over 2.5 γκολ στο Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας, να σημειωθούν πάνω από 169.5 πόντοι στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια και να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ ο φορμαρισμένος Σάσα Βεζένκοφ στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε.

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Πέραν, άλλωστε, των αγώνων των ελληνικών ομάδων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις όπως Γιουβέντους – Ρεν (22/10, 19:45), Άγιαξ – Αταλάντα (22/10, 22:00), Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας (22/10, 22:00), Μπόρνμουθ – Μίλαν (22/10, 22:00), Ομόνοια – Μπενφίκα (22/10, 22:00), Σέλτικ – Θέλτα (22/10, 22:00) και Χόφενχαϊμ – Λιόν (22/10, 22:00) στο ποδόσφαιρο, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), Ολίμπια Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (22/10, 21:30) και Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (22/10, 21:45) στο μπάσκετ.

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