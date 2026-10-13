Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ανθρώπινη εποπτεία στις κρίσιμες αποφάσεις, προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και διαφάνεια στη χρήση αλγορίθμων.

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων πραγματοποίησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως με αντικείμενο το νέο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του Υπουργείου που θέτει όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε το πόρισμα που εκπόνησε η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Εργασίας επί του θέματος στη βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2024/2831. Η κ.Κεραμέως άκουσε με προσοχή και κατέγραψε όλες τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις που διατύπωσαν οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι ενώ ήδη αριθμός σχολίων έγινε δεκτός προς ενσωμάτωση.

«Ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων. Η συμβολή τους στην κατάρτιση και αυτού του νομοσχεδίου θα είναι καθοριστική. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικά στην αγορά εργασίας. Απαιτούνται όμως και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οφείλει να γίνεται με συνθήκες διαφάνειας», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως υπογραμμίζοντας την καίρια σημασία του διαλόγου στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου θεσμικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι με το προωθούμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θέτει, για πρώτη φορά, διακριτά όρια στη χρήση αλγοριθμικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που αξιοποιούνται στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε πλατφόρμες, προκειμένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία τους.

Οι τρεις βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Πρώτον , ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, απαγορεύοντας την επεξεργασία ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία για τη συναισθηματική ή ψυχολογική τους κατάσταση, ιδιωτικές συνομιλίες, βιομετρικά δεδομένα ή δεδομένα υγείας, και προβλέποντας εκτίμηση αντικτύπου, ενημέρωση για τους αλγορίθμους και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, καθώς και μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους από την αυτοματοποιημένη διαχείριση της εργασίας.

, ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, απαγορεύοντας την επεξεργασία ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία για τη συναισθηματική ή ψυχολογική τους κατάσταση, ιδιωτικές συνομιλίες, βιομετρικά δεδομένα ή δεδομένα υγείας, και προβλέποντας εκτίμηση αντικτύπου, ενημέρωση για τους αλγορίθμους και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, καθώς και μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους από την αυτοματοποιημένη διαχείριση της εργασίας. Δεύτερον , βάζει φρένο στην ανεξέλεγκτη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων συστημάτων καθώς κρίσιμες αποφάσεις δεν αφήνονται αποκλειστικά σε αυτά, αλλά υπόκεινται σε ανθρώπινη εποπτεία, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα εξήγησης και επανεξέτασης. Παράλληλα, προβλέπεται αξιολόγηση των αλγορίθμων με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς και υποχρεωτική ενημέρωση και διαβούλευση πριν από την εισαγωγή τέτοιων συστημάτων.

, βάζει φρένο στην ανεξέλεγκτη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων συστημάτων καθώς κρίσιμες αποφάσεις δεν αφήνονται αποκλειστικά σε αυτά, αλλά υπόκεινται σε ανθρώπινη εποπτεία, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα εξήγησης και επανεξέτασης. Παράλληλα, προβλέπεται αξιολόγηση των αλγορίθμων με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς και υποχρεωτική ενημέρωση και διαβούλευση πριν από την εισαγωγή τέτοιων συστημάτων. Τρίτον, δημιουργεί υποχρεώσεις Διαφάνειας σύμφωνα με τις οποίες συγκροτείται Μητρώο για Ψηφιακές Πλατφόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την καταγραφή όλων όσων παρέχουν υπηρεσίες στις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές και να επικαιροποιούν πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους των υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη. Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ Αγάπη Σμπώκου εκπροσωπήθηκε από τους κ. Γιώργο Αμβράζη και Νίκο Ζωητό, ενώ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης εκπροσωπήθηκε από τους κ. Χαράλαμπο Αράχωβα και Αντώνη Μέγκουλη. Από πλευράς Υπουργείου συμμετείχε ο Γ.Γ. Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης.