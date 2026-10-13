«Δεν πρόκειται να ζητηθεί καμία άδεια. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο», είπε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ως μια «ειλικρινής απάντηση από έναν πολιτικό που σε όλα αυτά τα χρόνια κρίσεων, πολέμων και δυσκολιών έχει καταφέρει η Ελλάδα να σηκωθεί ψηλότερα και έχει κατά πλειοψηφία τουλάχιστον την εμπιστοσύνη των πολιτών» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός «δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για όλα τα θέματα, μεταξύ αυτών και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει καμία άδεια από την Τουρκία.

«Μιλάμε για ένα καθαρά ενεργειακό έργο που αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης με τεράστια αξία για εμάς όπως είναι η Κύπρος. Είναι ένα έργο Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, ένα έργο Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό. Θα δοθούν οι απαιτούμενες άδειες από την Ελλάδα για ένα ενεργειακό έργο όπως σε όλα τα προηγούμενα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά:

Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις τιμές του πετρελαίου

«Καταρχάς να πούμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον κόσμο αυτό το οποίο θα δει για την καθημερινότητά του, για την τσέπη του, για τη ζωή του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά επειδή οφείλουμε να παρουσιάσουμε το ζήτημα σε όλη του τη διάσταση στους πολίτες και να τους πούμε όλη την αλήθεια, να τονίσω για άλλη μια φορά ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που -όχι όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο ομιλών ή οποιοσδήποτε άλλος από την Κυβέρνηση ή τη Νέα Δημοκρατία- όπως έχει πει ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο κύριος Μπιρόλ, μιλάμε—αυτά τα είπε την Άνοιξη και κλιμακώθηκε από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση—μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Τούτων, λοιπόν, λεχθέντων, γιατί πολλές φορές η Αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό, η Ελλάδα, η ελληνική Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική, όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρείες. Δεν δόθηκαν μπροστά όλα όπως ζητούσε η Αντιπολίτευση, και θα συνεχιστεί, λοιπόν, αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα—θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα—και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι; Η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων: Η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προ εβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Άρα, υπομονή λίγες ώρες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τις νέες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης

«Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο Κράτος παραπάνω έσοδα, που είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη της οικονομίας και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Να πω ότι ακόμα και τα παραπάνω έσοδα από τον ΦΠΑ, που δεν είναι ο κύριος λόγος των παραπάνω εσόδων το 2026, ήταν ένα ποσό που υπερκαλύφθηκε, δηλαδή τα μέτρα που δόθηκαν πίσω στους πολίτες ως έκτακτα μέτρα ήταν περισσότερα. Αλλά επειδή συζητάμε πολύ για μέτρα, και κυρίως η Αντιπολίτευση τάζει όσα παραπάνω μέτρα μπορεί, να πούμε ότι τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη- και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε- γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο Κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι. Το τονίζω αυτό πολλές φορές γιατί μιλάμε για τα χρήματα των πολιτών. Μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων».

Για τη μείωση των έμμεσων φόρων

«Πάμε να δούμε καταρχάς πώς έχει η πραγματικότητα ως προς τους φόρους στη χώρα μας. Και πολύ σύντομα να σας πω τι έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια που έχουμε την τιμή και την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου, επί των ημερών δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταρχάς, επί των ημερών αυτής της Κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν μόνο μειωθεί φορολογικοί συντελεστές. Έχουμε μειώσει 83 φορές μέχρι τώρα φόρους και εισφορές, δηλαδή έχουμε προβεί σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών. Και αν αθροίσει κανείς τις παρεμβάσεις του 2027, οι φοροελαφρύνσεις θα φτάσουν τις 91, συμπεριλαμβανομένων και 25 έμμεσων φόρων, που έχουν μειωθεί κατά καιρούς και, μάλιστα, έμμεσων φόρων που αγγίζουν τη ζωή των πολιτών. Είναι προφανές ότι μια κυβέρνηση που έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική, επί της αρχής, συμφωνεί με κάθε πρόταση για μείωση φόρων».

«Κοιτάξτε, τα θέματα είναι δύο. Τα θέματα είναι δύο. Το πρώτο θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί κάθε τέτοια πρωτοβουλία έχει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης, οι οποίοι πλέον δεν είναι νέοι, εννοώ λίγων μηνών, για να τους αγνοεί η Αντιπολίτευση. Ισχύουν ένα ικανό χρονικό διάστημα που δεν δικαιολογεί την άγνοια της Αντιπολίτευσης: ή δεν ξέρουν ή κάνουν ότι δεν ξέρουν. Πάνω από αυτό το όριο των οροφών δαπανών δεν μπορείς να πας. Άρα, όποιος από την Αντιπολίτευση προτείνει και λέει στον κόσμο ότι είναι εύκολο να μειώσουμε τον έναν ή τον άλλον φόρο, ενώ είμαστε στα όρια των οροφών δαπανών, δεν λέει ποιον φόρο προτείνει να αυξήσουμε -εμείς δεν θέλουμε να αυξήσουμε κανένα φόρο- το ισοδύναμο, δηλαδή, μέτρο για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το άλλο μέτρο».

«Το δεύτερο, και είναι και μια καλή γέφυρα αυτό το οποίο με ρωτάτε, γι' αυτό το δεύτερο που ήθελα να πω, είναι ότι τους πολίτες τους ενδιαφέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και όχι ο τρόπος που θα επιτευχθεί αυτό. Σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική Κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη που να πάτησε ένα κουμπί και να εξαφάνισε ή να μείωσε τόσο πολύ την τόσο έντονη κρίση, την τόσο μεγάλη κρίση που βιώνουμε. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο λένε για τα διυλιστήρια. Πρώτον, αυτοί που το λένε, όλοι κατά καιρούς είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου. Η μόνη Κυβέρνηση που θυμάμαι εγώ, που όταν υπήρχε το σχετικό πλαίσιο και εκρίθη ως σωστότερο μέτρο, που προχώρησε σε φορολόγηση υπερκερδών, είτε των εταιρειών ενέργειας, έχει γίνει και αυτό, είτε των διυλιστηρίων, ήταν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όλοι όσοι έχουν κάνει πολιτική καριέρα με το να κάνουν πορείες χωρίς αιτήματα, δεν είμαι ενάντια στις διαδηλώσεις συλλήβδην, αλλά αναφέρομαι σε αυτούς που το μόνο που έκαναν στη ζωή τους είναι να κάνουν πορείες χωρίς αιτήματα, να φωνάζουν κατά του κεφαλαίου, των τραπεζών και όλων αυτών. Όλοι αυτοί, όταν είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου, δεν πήραν ποτέ καμία τέτοια πρωτοβουλία, για να καταλήξουν τα χρήματα αυτά στους πολίτες. Η μόνη κυβέρνηση που το έκανε στο παρελθόν είναι η δική μας κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνουμε και τώρα λοιπόν; Μας λένε λοιπόν αυτοί που δεν το έκαναν ποτέ, σε εμάς που το έχουμε κάνει, γιατί δεν το κάνουμε ξανά. Γιατί βλέπουμε ―και απαντώ καθαρά στο ερώτημα αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε μόνο καθαρές απαντήσεις στους πολίτες πρωτίστως― ότι η κατά μήνα στήριξη που δίνουν τα διυλιστήρια επιπλέον των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης είναι πιο αποτελεσματική, αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, από ένα μέτρο έκτακτης φορολόγησης. Τα περισσότερα δυνατά που μπορούν να δώσουν τα διυλιστήρια. Γιατί αυτά ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο.

Δεν μπορώ εγώ να προαναγγείλω ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις των διυλιστηρίων. Εγώ μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε, όπως έχουμε υποσχεθεί, μέχρι αύριο το πρωί, αύριο το πρωί δηλαδή, τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι καταλαβαίνω ότι επιπλέον των δικών μας έκτακτων μέτρων θα παραταθούν και τα αντίστοιχα μέτρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν είμαι αρμόδιος να το ανακοινώσει. Τα αντίστοιχα μέτρα των διυλιστηρίων, τα οποία ως φιλοσοφία έχουν πιο άμεση επίδραση, θετική επίδραση στον κόσμο από μια άλλου τύπου απόφαση, όπως είναι η έκτακτη φορολόγηση. Προσέξτε τώρα, για να πούμε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Πολύ λογικά την επικαιρότητα απασχολούν οι έκτακτες παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ. Να πω ότι η παρέμβαση που κάνουμε στο ντίζελ έχει μεγαλύτερο όφελος για τον κόσμο από το να φτάναμε στο κατώτερο όριο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Εγώ δε λέω ότι είναι φτηνά, έτσι; Δε λέω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Δε λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δε θα μπορούσαμε δυστυχώς και εμείς να μην είμαστε μέρος μιας κρίσης, η οποία, όπως είπα στην αρχή και όπως έχει ειπωθεί από τον αρμοδιότερο όλων, τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Για τη βενζίνη, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το αίτημα του Πρωθυπουργού».

Για τη Σύνοδο Κορυφής

«Δεν ξέρω αν είναι στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου για να μην καλλιεργούμε προσδοκίες στον κόσμο που δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούν να ικανοποιηθούν ή να είμαστε συνεπείς σε αυτό το οποίο λέμε. Είναι σαφές το αίτημα του Πρωθυπουργού. Απέστειλε πρώτος σχετικό αίτημα ως προς την τελευταία εννοώ χρονική περίοδο. Είναι νομίζω ένα αίτημα το οποίο είναι εύλογο. Η Ευρώπη θέλουμε να δώσει μία εξαίρεση ως προς τον υπολογισμό των δαπανών, δηλαδή μια ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες, λόγω της ανάγκης επιπλέον έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ το χρόνο των αποφάσεων. Σίγουρα όμως, όπως περιέγραψε στην επιστολή του ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Ας δούμε πρώτα ποια θα είναι η ανταπόκριση της Ευρώπης και στη συνέχεια, εφόσον έχουμε θετική ανταπόκριση, θα εξετάσει η κυβέρνηση… Δεν θέλω να πιθανολογήσω, δεν θέλω να πιθανολογήσω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παίζουμε ουσιαστικά με την αγωνία του κόσμου και δεν θέλουμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Δυστυχώς, το κάνουν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις εκ του ασφαλούς.

Επειδή έχουμε την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου σε μία ακόμα μεγάλη κρίση, σε συνέχεια πολλών άλλων μεγάλων κρίσεων, θέλω να μιλάω όταν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Μπορώ να σας πω ότι εφόσον έχουμε θετική ανταπόκριση, θα εξετάσει η κυβέρνηση μετά τις εισηγήσεις του οικονομικού επιτελείου, ποιο θα είναι το καλύτερο δυνατό μέτρο. Άρα, ας μην προεξοφλούμε ούτε την ανταπόκριση της Ευρώπης, ούτε το ποιο μέτρο θα πάρουμε στη συνέχεια. Να πω κάτι πολύ σύντομα. Ότι επιπλέον όλων αυτών των έκτακτων παρεμβάσεων που κάνουμε μήνα-μήνα από τότε που ξέσπασε αυτή η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων και μάλιστα με μόνιμο χαρακτήρα και όλες οι υπόλοιπες που εφαρμόζονται και για το '26 και θα εφαρμοστούν το '27. Δηλαδή οι μειώσεις φόρων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το δουν στο επόμενο εκκαθαριστικό. Δεν είναι λίγο πράγμα σε μια χώρα που ένας ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και ένας μισθωτός και ένας δημόσιος υπάλληλος, μισθωτός δηλαδή και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα και ένας συνταξιούχος είχε φόρο εισοδήματος, άρα κρατήσεις αν είναι μισθωτός, 29%, ότι έχει πάει στο 20% ο φόρος αυτός και αν έχεις ένα παιδί 18%, δύο παιδιά 16%, τρία παιδιά από το '27 μηδέν φόρος μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είναι λίγο πράγμα -το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει παραπάνω και δικαίως- αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχει πάει η προκαταβολή φόρου από το 100% που τη βρήκαμε στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, δύο ενοίκια πίσω για 17.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί…»

Για την ακρίβεια και το στεγαστικό

«Ξεκινάω από την αγοραστική δύναμη και απαντάω και για τα δύο ενοίκια και για το στεγαστικό. Λοιπόν, βασικά ξεκινάω από το προφανές. Όταν αντιμετωπίζεις την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, δεν μπορείς να αρνηθείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πολύ σημαντικό και για την ενέργεια που μιλάγαμε πριν και στο στεγαστικό, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Όσο μεγαλύτερη είναι μία κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι «μαγικές συνταγές», που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα. Εμείς, λοιπόν, τι κάνουμε; Πάω στο στεγαστικό. Στο στεγαστικό ακολουθούμε μια πολιτική η οποία, αν βάλει κανείς και τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν και θα νομοθετηθούν άμεσα και θα εφαρμοστούν από το '27, οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 8 δισ. Δεν είναι μόνο το πρόγραμμα «Σπίτι μου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ», που ήδη 24.000 συμπολίτες μας βρήκαν πρώτη κατοικία. Είναι το γεγονός ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει φτάσει μέχρι και 2.500 ευρώ για την επαρχία αν συγκατοικεί ένας φοιτητής. Το παραλάβαμε στα 1.000 και στα 1.500 και έχει ανέβει 2.000 και 2.500 ευρώ. Είναι το γεγονός ότι τα δύο ενοίκια δίνονται κάθε χρόνο πλέον πίσω σε έναν γιατρό, σε έναν νοσηλευτή και σε έναν εκπαιδευτικό στην περιφέρεια. Είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή το 80% για την ακρίβεια των ενοικιαστών, θα παίρνουν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από πέρυσι, ένα ενοίκιο πίσω. Τώρα θα καταβληθεί ένα ακόμα σε πάνω από 800.000 συμπολίτες μας και βέβαια οι πολλές φοροελαφρύνσεις και τα φορολογικά κίνητρα για να πέσουν παραπάνω ακίνητα στην αγορά, δηλαδή να μετατραπεί ένα σπίτι από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, να ανοίξει ένα κλειστό σπίτι να «πέσει» στην αγορά.

Όλα αυτά δεν είναι το τέλος του προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι με αυτές τις παρεμβάσεις ξαφνικά έπεσαν τα ενοίκια. Αλλά είναι οι περισσότερες δυνατές παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τι; Να προσπαθούμε συνέχεια να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, αλλά μέσω μείωσης φόρων, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Διαθέσιμο εισόδημα. Κυρία Λειβαδάρη, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και συνολικά έτσι δίνω μια συνέντευξη σε ένα μέσο το οποίο χειρίζεται με επαγγελματισμό ειδικά τα οικονομικά θέματα, αλλά και συνολικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εξελέγη Πρωθυπουργός ούτε της Ελβετίας ούτε του Λουξεμβούργου. Εξελέγη Πρωθυπουργός στην 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης και μέσα σε 7 χρόνια κρίσεων, όχι δικών μας κρίσεων, αλλά εισαγόμενων και πολύ σημαντικών κρίσεων, πολέμων, αναπτύσσεται η χώρα μας με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης απ’ ό,τι στην Ευρώπη και αυτό φτάνει όσο καλύτερα μπορούμε, όχι όσο θα θέλαμε, στους πολίτες. Ο κόσμος δικαίως ζητάει περισσότερα, γιατί στερήθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός του, επειδή η Ελλάδα ζούσε από το '80 και μετά πάνω από τις δυνάμεις της και οι κυβερνήσεις από το '80 και μετά, με κάποιες εξαιρέσεις από τη δική μας παράταξη, έκαναν πολιτικές με δανεικά από τους πολίτες και από τις επόμενες γενιές. Εμείς, λοιπόν, τι ερχόμαστε και λέμε; Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την ανεύθυνη πολιτική της πλειοδοσίας, η οποία ακολουθήθηκε κατά κανόνα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας με την πολιτική μας. Δεν τρελάθηκαν οι επιχειρήσεις και δημιούργησαν αυτές τις 600.000 θέσεις εργασίας αυτά τα χρόνια.

Οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται με «το πάτημα ενός κουμπιού» από μια υπηρεσία ή ένα υπουργείο. Είναι αποτέλεσμα των επενδύσεων που έχουν αυξηθεί κατά 95%, της ψηφιοποίησης του κράτους, της μείωσης 91 φορολογικών συντελεστών, των προγραμμάτων επιδότησης εργασίας, μιας πολιτικής συνολικής πολλών υπουργείων που έφερε έσοδα στο κράτος. Γιατί ένας άνθρωπος που βρίσκει δουλειά, από εκεί που ήταν άνεργος, τώρα πληρώνει φόρους και εισφορές στο κράτος, τους οποίους έχουμε μειώσει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, η αλήθεια φαίνεται σε έναν πίνακα. Ο πίνακας που είναι η ατομική κατανάλωση. Η Ελλάδα, ναι, δεν είναι πρώτη. Δεν έχει φτάσει εκεί που θέλουμε, πλησιάζει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά δεν είναι ούτε τελευταία ούτε δεύτερη από το τέλος, έχει κάτω της πέντε χώρες. Ενώ ως προς το μέσο μισθό με βάση και την αγοραστική δύναμη, η Ελλάδα ανέβηκε δύο θέσεις αυτά τα χρόνια. Αλλά προσέξτε, χρόνια κρίσεων και πολέμων. Συμπέρασμα: πολύ μεγάλο λάθος η ισοπέδωση της αντιπολίτευσης, εκτός πραγματικότητας, γι' αυτό και δεν τους ακούει κανείς αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις -ή πολύ λίγοι τέλος πάντων- γιατί είναι ισοπεδωτικοί. Πολύ μεγάλο λάθος βέβαια και η αποθέωση της πολιτικής, οι πανηγυρισμοί, γιατί ακόμα ο κόσμος περνάει δύσκολα και πρέπει να τον στηρίξουμε παραπάνω».

Για το ύφος δηλώσεων στελεχών της κυβέρνησης

«Δεν είναι δικιά μας δουλειά ούτε δική μου δουλειά να κρίνω τους συναδέλφους μου. Εγώ θεωρώ ότι η δική μας δουλειά είναι να προβάλλουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια και σωστό ύφος το κυβερνητικό έργο και να μην κάνουμε εμείς κριτική ο ένας για τον άλλον, αλλά να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Μας κρίνουν οι πολίτες και στο τέλος της ημέρας ο ελληνικός λαός».

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί ενδεχόμενης αποπομπής της

«Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο ούτε σε δηλώσεις ούτε δημοσιεύματα. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι απόφαση, η όποια εξέλιξη τέλος πάντων ακούγεται, της ελληνικής Κυβέρνησης. Εμείς συνεχίζουμε και έχουμε συνεργασία, την υψηλότερη δυνατή συνεργασία, με το στρατηγικό μας σύμμαχο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε στην πράξη όλα όσα λέμε, πανηγυρικά. Από εκεί και πέρα, μετά από ενημέρωση που είχα από το αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχετικό αίτημα ούτε έχει συζητηθεί κάτι με τις ελληνικές αρχές. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συνεχίζουμε και συνεργαζόμαστε σε υψηλότατο επίπεδο με τους διπλωμάτες, τους ανθρώπους, την Πρέσβη και τις επιλογές εν πάση περιπτώσει των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Για τις δημοσκοπήσεις και το τι σημαίνει ο πήχης του 25% που έβαλε ο Πρωθυπουργός

«Δεν έβαλε κάποιον πήχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε, αν ακούσετε τη συνέντευξη για ακόμα μια φορά, ότι στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία. Οι πολίτες θα αποφασίσουν στο τέλος της ημέρας. Μόνο εκείνοι είναι κριτές όλων μας και μας κατατάσσουν ανά θέση και με βάση το ποσοστό που επιλέγουν οι ψηφοφόροι. Άρα θα δούμε στις εκλογές. Του έγινε μια ερώτηση για το ότι κάποιοι λένε ότι αν πάρετε κάτω από 25% και λοιπά και λοιπά και λοιπά και απάντησε ο ίδιος με ειλικρίνεια ότι «καλά, αν πάρω κάτω από 25% θα αποχωρήσω». Άρα δεν είναι θέμα πήχη. Είναι μια ειλικρινής απάντηση από έναν πολιτικό που σε όλα αυτά τα χρόνια κρίσεων, πολέμων και δυσκολιών έχει καταφέρει η Ελλάδα να σηκωθεί ψηλότερα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και παρά τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, είτε σε εκλογικές διαδικασίες που είναι το πιο σημαντικό, είτε και σε δημοσκοπήσεις, έχει κατά πλειοψηφία τουλάχιστον, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Είναι πολύ τιμητικό ότι ακόμα και τώρα, με τόσα προβλήματα και λάθη που πρέπει να διορθώσουμε, αναγνωρίζονται όμως τα θετικά και δημοσκοπικά είμαστε στο 30-31%. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό να το πετύχουμε, αλλά θέλει πολλή δουλειά, ταπεινότητα και αποτελεσματικότητα να φτάσουμε στο 36-37, όσο τέλος πάντων, θα είναι η αυτοδυναμία. Έχει να κάνει και με τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τα ποσοστά τους και τα σχετικά. Άρα ο Πρωθυπουργός δεν έβαλε κάποιον πήχη. Ο Πρωθυπουργός δεν άνοιξε κάποιο θέμα. Το έκλεισε το θέμα. Απάντησε σε μια ερώτηση με ειλικρίνεια δείχνοντας…

(Δημοσιογράφος: εκ του αποτελέσματος μάλλον το άνοιξε, κύριε Μαρινάκη.)

Όχι, ξέρετε κάτι; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την απάντηση αυτή - και για μένα και αυτό αξιολογείται- δείχνει ότι δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος να έλεγε ότι από τη στιγμή που είναι κάποιος πρώτος, ακόμα και αν είναι κάτω από 25 ή ακόμα και κάτω από 20%, θα πάρει μια άλλη απόφαση. Ο ίδιος είναι καθαρός, ειλικρινής, ξεκάθαρος με τους πολίτες, συνολικά με τα στελέχη του κόμματος. Είναι μια πολύ σημαντική μάχη. Δεν είμαστε εκεί. Είμαστε στο 30-31% και στοχεύουμε πιο ψηλά».

Αν θα υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην περίπτωση που το ποσοστό δεν είναι 25 και είναι 27-28%

«Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση έχει την αξία της προφανώς, για την επόμενη μέρα για τον τόπο. Θεωρώ ότι είναι άκαιρη. Αυτή τη στιγμή εμείς τι λέμε; Εμείς έχουμε ακόμα μπροστά μας περίπου 6-7-8 μήνες, αναλόγως τον χρόνο των εκλογών, για να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση ενός κυβερνητικού προγράμματος, δυνάμει του οποίου μας ψήφισαν οι πολίτες. Και να παρουσιάσουμε, αφού αποδείξουμε ότι ήμασταν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί, το επόμενο μας πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι η δική μας πρόταση και ως προς το πρόγραμμα, θεωρώ ότι θα είναι, αν κρίνει κανείς από όσα βλέπουμε χρόνο με τον χρόνο και στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και στα προγράμματα, το μόνο κοστολογημένο, τουλάχιστον μέχρι τώρα κοστολογημένο, σοβαρά κοστολογημένο πρόγραμμα από άλλο κόμμα δεν έχω δει και ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.

Γιατί άκουγα και την προηγηθείσα συζήτηση με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παππά, και ειπώθηκε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Εμείς λέμε ότι μετά από κάποια χρόνια, με πολύ σημαντικά τα οποία έχουμε πετύχει, λάθη που έχουμε διορθώσει, ακόμα παραπάνω πρέπει να γίνουν, είμαστε πρώτοι με ένα ποσοστό που φαίνεται κάπου στο 30-31% και διεκδικούμε να ανέβουμε κάποιες μονάδες, αν το στηρίξει αυτό ο κόσμος, η κοινωνία, οι ψηφοφόροι, για να έχουμε αυτοδυναμία. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε μια καθαρή εντολή για να πάμε τη χώρα ακόμα πιο μπροστά. Όλα όσα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα είναι είτε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, είτε ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις που δεν πατάνε στη γη. Δηλαδή ακούμε κόμματα που είναι τρίτα ότι λένε ότι θα βγούνε πρώτα, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει όταν ερωτάται, ότι ο στόχος είναι η πρώτη θέση, καλά κάνει και το λέει έτσι, όταν είσαι δεύτερος δημοσκοπικά είναι ένας θεμιτός στόχος, αλλά κανείς από αυτούς δεν απαντάει, ωραία, ακόμα και αν γυρίσει ανάποδα το αποτέλεσμα, γίνει το οτιδήποτε, εκλογές έχουμε, Δημοκρατία έχουμε, δεν μπορούμε να εξοφλούμε το αποτέλεσμα, με ποιους θα κυβερνήσει; Ακούμε διάφορα από ανθρώπους οι οποίοι οι ίδιοι μεταξύ τους βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση. Άρα πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί στο τέλος της ημέρας οι εκλογές συγκρούονται ρεαλιστικές εναλλακτικές και όχι φαντασιακά ή υποθετικά σενάρια».

Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας

«Οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν πολλούς γύρους. Οι βουλευτικές εκλογές είναι μια διαδικασία που ξεκινάει στις 7 το πρωί της Κυριακής και τελειώνει 7 το απόγευμα. Και πρέπει αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, σε ένα όσο γίνεται πιο σύντομο χρονικό διάστημα, αν υπάρχει αυτοδυναμία, είναι πιο απλή η διαδικασία, ο τόπος να έχει Κυβέρνηση. Και όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί ειδικά σε μια περίοδο τόσων προκλήσεων, τόσων κρίσεων, σε όλα τα θέματα, όχι μόνο τα ενεργειακά, αλλά και τα γεωπολιτικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σταθερή Κυβέρνηση. Αυτό ούτε εκβιαστικό είναι και είναι λάθος να μπαίνουν τέτοια εκβιαστικά θέματα, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι σημαντικό ο τόπος να κυβερνηθεί με τις επιλογές των πολιτών.

Εμείς δεν μπορούμε να τις προεξοφλήσουμε. Έχω απαντήσει και εγώ πάρα πολλές φορές ότι το μόνο κόμμα που με βάση το παρελθόν του έχει μια θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα, με το οποίο υπό τις συνθήκες του παρελθόντος θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, επαναλαμβάνω, μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, μην παρεξηγηθώ, λέμε αν όχι, αν όχι. Αλλά δεν είναι τέτοιο κόμμα πλέον το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο παίρνει το ένα μετά το άλλο στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε επί των ημερών του κ. Τσίπρα, είτε επί των ημερών του κ. Κασσελάκη. Βγάζει απόφαση συνεδρίου ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, λες και εμείς έχουμε κάνει τέτοια πρόταση, αλλά σε αυτούς που απέκλεισαν δεν είναι καν η κ. Κωνσταντοπούλου ή ο κ. Βαρουφάκης. Δηλαδή βγάλαν απόφαση συνεδρίου, «όχι Νέα Δημοκρατία». Δικαίωμά τους. Αλλά στο όχι, δεν έβαλαν κόμματα της Αριστεράς με ακραίο λόγο, μια στάση η οποία ήταν αυτή που ήταν. Ένα κόμμα το οποίο για πολλούς μήνες υιοθέτησε την ίδια ρητορική και αναφέρομαι στην εργαλειοποίηση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, με τα «χαμένα βαγόνια, το παράνομο φορτίο»|, «ενορχηστρωτή της συγκάλυψης» έλεγε τον Πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης. Άρα αυτό το ΠΑΣΟΚ που, υπό τις παλαιότερες συνθήκες, θα ήταν ο μόνος σοβαρός συνομιλητής που θα είχαμε, έχει στρίψει προς το γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ακόμα επιχείρημα που καθιστά, θεωρώ, μονόδρομο, χωρίς να το λέω αλαζονικά, δημοκρατία έχουμε, μια αυτοδύναμη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες όμως επιλέγουν.

(Δημοσιογράφος: Όπως το λέτε. Γιατί υποθέτω και με κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει κάτι, έτσι καταλαβαίνω). Αυτός είναι και ένας ακόμα λόγος, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ… (Δημοσιογράφος: Όχι, για συνεργασία μιλάω, για συνεργασία λέω). Αυτός είναι και ένας ακόμα λόγος που θεωρώ ότι θα δουν οι πολίτες, που μπορεί να έχουν και να συνεχίζουν να έχουν ακόμα αιτήματα, παράπονα. Όταν δουν όλη την εικόνα, βάλουν σε ένα… Οι εκλογές τι είναι; Οι εκλογές είναι ένα ζύγι θετικών και αρνητικών. Αλίμονο αν μετά από 7 χρόνια είχαμε μόνο θετικά. Προφανώς υπάρχουν και αρνητικά. Υπάρχουν και θέματα τα οποία κοιτάμε να αλλάξουμε, να διορθώσουμε. Και ακόμα πολιτικές πρέπει να εφαρμόσουμε. Πιστεύω, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Οι κατακτήσεις αυτών των ετών είναι πολύ πιο σημαντικές, είναι περισσότερες, βασικά, από αυτά τα οποία ο κόσμος είχε παράπονα. Όταν λοιπόν ο κόσμος τα βάλει όλα και δει τη μεγάλη εικόνα και δει και τις ρεαλιστικές εναλλακτικές για τη διακυβέρνηση του τόπου, τότε αυτό θα είναι υπέρ μας. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, ας δούμε τι θα κρίνουν οι πολίτες».

Για το αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία η προοπτική δημιουργίας του κόμματος Σαμαρά

«Καταρχάς, ας περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα γίνει αυτό το κόμμα, γιατί το ακούμε μήνες, εβδομάδες και, στο τέλος της ημέρας, μιλάμε για κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Προεξοφλείται δημοσιογραφικά, αλλά καλό είναι να μην μιλάμε για κάτι πριν γίνει. Αφού και αν και εφόσον ιδρυθεί τέτοιο κόμμα και ανακοινωθεί, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αν έχουμε αυτή την εξέλιξη, το λέω σαφώς, δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει ένα κόμμα κόντρα και στη δική του παράταξη, άρα αυτό θα είναι μια εξέλιξη που δεν νομίζω ότι θα χαροποιήσει και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα πει σε έναν πρώην πρωθυπουργό τι θα κάνει, με τόση εμπειρία. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία για να του κάνουμε εμείς οι νεότεροι υποδείξεις. Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος, ας μην βιαζόμαστε. Θεωρώ ότι, ξέρετε, αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. (Δημοσιογράφος: Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν είναι κόντρα ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έρχεται να αναπληρώσει το κενό που έχει αφήσει η σημερινή ηγεσία στις παραδοσιακές αξίες και στοχεύσεις της παράταξης). Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας αυτό δεν θα επηρεάσει την όποια πορεία μας.

Η πορεία μας προς τις εκλογές και το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητά μας και το πόσο πειστικό θα είναι το πρόγραμμά μας, αλλά και το όραμα για τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Αλλά επειδή την ακούω πολύ αυτή την κριτική, είτε από τον κ. Σαμαρά είτε από διάφορους, τέλος πάντων, που κάποτε ήταν στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να θυμηθώ πιο πιστή στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας πολιτική από την πολιτική που ακολουθείται αυτά τα 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει 91 φορές, αν αθροίσει κανείς και αυτά που θα γίνουν το 2027, φόρους. Είναι μια μεγάλη κοινωνική παράταξη, λαϊκή παράταξη, επί των ημερών της οποίας, αυτής της κυβέρνησης, έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι. Και είναι μια πατριωτική παράταξη, εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε μονοπώλιο στον πατριωτισμό, η οποία έχει θωρακίσει όσο καμία άλλη παράταξη, επί των ημερών αυτής της Κυβέρνησης, τα σύνορα της χώρας, έχει αντιμετωπίσει τις πιο μεγάλες κρίσεις, χαρακτηριστικά σας αναφέρω την υβριδική επίθεση την οποία δέχτηκε, πρόκληση την οποία δέχτηκε - για να το πω σωστά - η χώρα μας στον Έβρο το 2020. Και έχει καταφέρει, μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια κρίσεων και πολέμων, να προχωρήσει τις πιο μεγάλες συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία, ΑΟΖ με την Αίγυπτο, επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, όπου κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα κρίνει όλα, αλλά η πολιτική είναι πολιτικές. Και πιο συνεπής πολιτική στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, στις αρχές και τις αξίες μας, από αυτή που ακολουθείται αυτά τα χρόνια, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν έχω το μονοπώλιο στην κρίση. Υπάρχουν πολλοί πιο έμπειροι σε αυτή την παράταξη…

(Δημοσιογράφος: Και το ίδιο έπρεπε να κάνει και με το Ποτάμι, με τους πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και με όλα αυτά). Ξέρετε κάτι; Η διεύρυνση είναι κάτι αναγκαίο για τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί να μην συνεπάγεται αλλοίωση. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε εμάς, δεν πήγαμε εμείς σε αυτούς. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να «πολεμούσαν» τη Νέα Δημοκρατία, ήταν απέναντι, ήρθαν και αναγνώρισαν την πολιτική υπεροχή της παράταξης, των μελών της, της ιστορίας της και αυτό θα έπρεπε να μας βρίσκει δικαιωμένους. Γιατί; Γιατί εμείς δεν μετακινηθήκαμε. Εκείνοι ήρθαν και δικαίωσαν τις θέσεις μας».

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

«Είναι πάντα, γενικά, όπως έχετε δει, προσέχω κάθε λέξη, ειδικά σε θέματα τα οποία εν ευρεία εννοία είναι θέματα τέτοιου ενδιαφέροντος. Εδώ μιλάμε για ένα ενεργειακό, καθαρά ενεργειακό έργο. Αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης, με τεράστια αξία για εμάς, όπως είναι η Κύπρος. Είναι ένα έργο Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, ένα έργο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό και θα δοθούν οι απαιτούμενες άδειες από την Ελλάδα για ένα ενεργειακό έργο όπως όλα τα προηγούμενα. Ό,τι έχουμε πει, λοιπόν, θα γίνει. (Δημοσιογράφος: Από την Ελλάδα λέτε. Δεν θα υπάρξει ούτε ενημέρωση της Τουρκίας;). Δεν πρόκειται να συζητηθεί καμία άδεια. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα άδειας από άλλο κράτος. Όπως συμβαίνει με όλα τα αντίστοιχα ενεργειακά έργα».

{https://www.youtube.com/watch?v=38cdXpQJ7-U}