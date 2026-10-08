Η δικιά μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε με βάση τις συμφωνίες μας, τις σχέσεις μας, τη διπλωματία, την άμυνα, όλη τη στρατηγική μας στους κρίσιμους αυτούς τομείς, με βάση τι συμβαίνει με άλλες χώρες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είναι απορίας άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας κεφαλαιώδους σημασίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί, και αυτό βέβαια λάθος είναι και θα σας εξηγήσω τον λόγο, να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από τη μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Στον ναδίρ. Και τώρα, η αναβάθμιση των F-16 προχωράει κανονικά. Έχει ολοκληρωθεί ήδη η πρώτη φάση αναβάθμισης των F-16 και είμαστε μέσα, εξασφαλισμένοι, στο πρόγραμμα των F-35. Και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2029 και από τις αρχές του 2029 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των δικών μας πιλότων σε δικό μας αεροσκάφος στην Αμερική», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στα Παραπολιτικά 90,1 τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στα Παραπολιτικά 90,1 και τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή για τα εξοπλιστικά.

«Άρα, μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά, να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο, και την Ελλάδα που ήταν στο ναδίρ, να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας. Όλα αυτά είναι επιτυχίες που θα κεφαλαιοποιηθούν και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Η δικιά μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε με βάση τις συμφωνίες μας, τις σχέσεις μας, τη διπλωματία, την άμυνα, όλη τη στρατηγική μας στους κρίσιμους αυτούς τομείς, με βάση τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Αλλά είναι πολύ λυπηρό αν βάλει κανείς δίπλα αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας, με αυτά τα οποία είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, και όσα είπε χθες αλλά και όσα είπε στη σημερινή του συνέντευξη, στην εφημερίδα Καθημερινή», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τα πράγματα για την Τουρκία καλύτερα ως προς τα εξοπλιστικά προγράμματα από όσα απάντησε ο καθ' ύλην αρμόδιος. Ο κ. Ρούμπιο μίλησε για τον ρόλο που έχει το Κογκρέσο και είπε ότι απέχουμε χρονικά, ως προς τα F35 για την Τουρκία. Δεν θεωρώ λογικό, ένας πολιτικός που ήταν πρωθυπουργός και θέλει να είναι ξανά πρωθυπουργός, που και εκείνος υπηρέτησε την Εθνική Στρατηγική, να παρουσιάζει τα πράγματα για τη γείτονα χώρα καλύτερα από τον τρόπο που τα παρουσιάζει, όχι ένας Έλληνας υπουργός, αλλά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών» σημείωσε.

Για καλώδιο

Σε ερώτηση για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο καλώδιο τηλεπικοινωνίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της ΕΛΑΣ ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος της ΕΛΑΣ, τη μία αναφορά, αυτή τέλος πάντων, την έχουν βγάλει, την έχουν κόψει, έχει γίνει κάποιο μοντάζ».

«Σημασία έχει ότι αν ακούσει κανείς τη σημερινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα, προσδιορίζει σωστά το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Άρα κρατάμε τη σημερινή του διατύπωση που αντιλαμβάνεται το έργο αυτό στη σωστή του διάσταση, και επαναλαμβάνω γιατί εδώ δεν μιλάνε για μια ιστορία που πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Είναι ένα τεράστιας αξίας, τεράστιας σημασίας έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης πλέον ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρώπης» είπε.

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Σε ερώτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου-Ισραήλ σε σχέση με τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μαρινάκης, αφού παρέπεμψε στην συνέντευξη του Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε: «Κάποιοι βιάστηκαν, για άλλη μια φορά, προκειμένου να βγάλουν μια ανακοίνωση - και αναφέρομαι στα κόμματα, όχι στους πολίτες που ασκούν κριτική - να βγάλουν συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί μια επίσκεψη, πριν δοθεί η συνέντευξη που δόθηκε. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. Και, επιπλέον, όσων έχουν ειπωθεί μέχρι σήμερα και όσων ενεργειών έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, μαζί με την κυπριακή κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της κυπριακής δημοκρατίας, με τη συνδρομή της γαλλικής εταιρείας, έχουμε πλέον και όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αποτελούν τις καλύτερες απαντήσεις σε όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα».