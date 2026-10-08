«Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στα Παραπολιτικά 90,1.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 και στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛΑΣ έθεσε ευθέως ερωτήματα για τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία, με αφορμή τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου περί υποχώρησης στην Κάσο, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγήσει γιατί συνέβη αυτό και τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση εάν επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν απαιτεί άδεια ή ενημέρωση της Τουρκίας, βάσει του Δικαίου της Θάλασσας.

Παράλληλα, διερωτήθηκε τι έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τις διευκολύνσεις που έχει παραχωρήσει, ασκώντας κριτική και στην πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία δημόσιων τοποθετήσεων στήριξης των ελληνικών θέσεων, ενώ σχολίασε και τις αναφορές του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στον εθνικισμό. «Άλλο ο πατριωτισμός και άλλο ο εθνικισμός», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τον τελευταίο «μήτρα όλων των κακών στη σύγχρονη ιστορία» και παραπέμποντας στα όσα συνέβησαν στην Ευρώπη με την άνοδο του Χίτλερ και τους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί τα αυξημένα φορολογικά έσοδα για να μοιράζει «φιλοδωρήματα», ενώ εξαπέλυσε επίθεση στη διοίκηση της ΔΕΗ.

Αναφερόμενος, τέλος, στο νέο πολιτικό του εγχείρημα, υπογράμμισε ότι στόχος του δεν είναι η δημιουργία ενός εκλογικού «πυροτεχνήματος», αλλά η συγκρότηση ενός προοδευτικού πόλου με μακροπρόθεσμη προοπτική, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά:

Επίσκεψη Ρούμπιο

«Ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε κυκλοφορήσει· είχε μια ομιλία στη Πνύκα σε ένα πολύ όμορφο φόντο, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις μελλοντικές προσωπικές του επιδιώξεις στη μετάΤραμπ εποχή.

Αλλά, σε ό,τι αφορά την ουσία την οποία θα περίμενε κανείς, δηλαδή να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς της,δεν ακούσαμε τίποτα. Θα περίμενε κανείς έστω μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να λυθούν οι διαφορές μας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσαμε τίποτα;

Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο. Όπου, ως γνωστόν, δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

Είπα χθες και το ξαναλέω ότι ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας με ένα επικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια ή ενημέρωση».

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«Ο κ. Συρίγος μίλησε για υποχώρηση. Πρέπει να μας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης γιατί έγινε, τι σκέφτονται αν συμβεί ξανά το ίδιο και ποια ήταν η διεκδίκηση της χώρας από τις ΗΠΑ προκειμένου αυτό να μην ξανασυμβεί.

To 2016 είχα συναντηθεί με τον Μπάιντεν, είχε ζητήσει 5ετία για τη βάση της Σούδας, δεν την έδωσα. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε επ’ αόριστον τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Τι πήρε ο πρωθυπουργός;

Το 2016-2018 ήταν απαγορευμένη συζήτηση τα F-35 στην Τουρκία και αυτή η συζήτηση τώρα έχει ξεκινήσει. Εμείς είχαμε μια στάση προώθησης του διαλόγου, αλλά και διεκδίκησης, ενώ τώρα ο Μητσοτάκης έχει στάση πρόθυμου συμμάχου.

Η επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ήταν μια επίσκεψη που απέσπασε συγκεκριμένες δηλώσεις υποστήριξης, η επίσκεψη Ομπάμα ήταν εξαιρετικά υποστηρικτική. Θυμάμαι ότι ακόμα και επί Μητσοτάκη, όταν ο Πομπέο είχε έρθει στην Ελλάδα είχε κάνει υποστηρικτικές δηλώσεις.

Περίμενα περισσότερα από τον Ρούμπιο στα δίκαια αιτήματα της χώρας. Κρατάω μια ελπίδα αυτά που δεν ειπώθηκαν δημόσια να συζητήθηκαν σε κλειστές πόρτες. Εμένα με ενόχλησε το κομμάτι της αναφοράς του για τον εθνικισμό. Η Ευρώπη αιματοκυλίστηκε από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία οδήγησε στο αιματοκύλησε την Ευρώπη. Το ίδιο έγινε και στη Γιουγκοσλαβία. Άλλο ο πατριωτισμός και άλλος ο εθνικισμός. Είναι η μήτρα όλων των κακών στη σύγχρονη ιστορία».

{https://www.youtube.com/shorts/kUbFvWoSH_w}

Για το πακέτο των 4 δισ. ευρώ εξοπλισμών

«Αν πρόκειται για εξοπλισμούς κρίσιμους, θα πρέπει να το αποφασίσει το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Δεν ξέρω για τι πρόκειται. Ο εκσυγχρονισμός των F-16 ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη αξία, ήταν η πρώτη εξοπλιστική δαπάνη που κάναμε μετά την κρίσιμη περίοδο. Η ασφάλεια της χώρας και η ενίσχυση των ΕΔ είναι αναγκαία. Το κρίσιμο είναι αυτές οι κινήσεις να γίνονται με σχέδιο. Δεν έχει η χώρα άπειρες δυνατότητες. Με το λιγότερο δυνατό κόστος και με διαφάνεια».

Κάθετος διάδρομος

«Να θυμίσω ότι δόθηκαν η δυνατότητα να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής μου κυβέρνησης. Θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η θέση της χώρας να μπορεί να αγοράσει φυσικό αέριο και από άλλες αγορές».

«Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας»

«Να δούμε ποιος είναι ο άσχετος και ποιος ο σχετικός. Ξαφνιάζονται στη ΝΔ όταν βλέπουν το ερώτημα στις δημοσκοπήσεις πότε ο κόσμος πέρναγε καλύτερα. Όλοι λένε ότι «τότε» περνάγαμε καλύτερα. Η αμόλυβδη είχε 1,5 ευρώ, τώρα έχει 2,2 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ, τώρα έχει 2 ευρώ. Η φέτα είχε 7 ευρώ και τώρα 14 ευρώ. Πόσο ένα ενοίκιο στο Παγκράτι, πόσο ο λογαριασμός ρεύματος. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες. Οι αυξήσεις σε όλη την καθημερινότητα είναι 70-80%. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, βγαίνει ο μήνας; Νοιάζονται για «συμφωνίες κυρίων» με τα συμφέροντα. Οι ισολογισμοί των μεγάλων εταιρειών έχουν ρεκόρ κερδών 20ετίας. Θα μας τρελάνουν κιόλας. Βγαίνουν με μια έπαρση και ασχετοσύνη, ακούσαμε ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους.

Η σύγκριση που κάνω είναι με την αγοραστική δύναμη. Ο μέσος μισθός είναι 18.000 ευρώ και στην Ευρώπη είναι 40.000. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, σε σχέση με τη Βουλγαρία η διαφορά ήταν 40%, τώρα είναι στο 17%. Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας».

ΔΕΗ

«Το χρηματιστήριο ενέργειας ήταν υποχρέωση της χώρας, να ταυτίσει το μοντέλο της χώρας για την ενέργεια με το ευρωπαϊκό. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως, αυτοί που με κατηγορούν, ας αναλογιστούν: όταν εμείς προσαρμόσαμε τα μοντέλα μας με το ευρωπαϊκό, ποιος ήταν ο ρόλος του ρεύματος και ποιος είναι σήμερα; Ποιος ήταν ο ρόλος της ΔΕΗ τότε και ποιος είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σήμερα;

Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε δεν ήταν να κονομάει ο CEO. Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε ήταν να στηρίζει την κοινωνία με χαμηλούς λογαριασμούς. Ήταν να μην κόβει το ρεύμα σε αυτούς που δεν είχαν να πληρώσουν.. Σήμερα ο ρόλος της ΔΕΗ είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνουμε, με επενδύσεις στον Κωτσόβολο, αυτός είναι ο ρόλος της. Κάνουν business, για τους εαυτούς τους, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει ούτε κανείς. Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ; Αλλά ούτε και μέσα ενημέρωσης δεν έχω ακούσει. Διότι η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα όλη την αγορά. Είδες τη ΔΕΗ; Όταν όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι, όταν η ΔΕΗ έχει το 50% των καταναλωτών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ανταγωνιστές της έχουν το υπόλοιπο 50%, η ΔΕΗ έχει 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα και όλοι οι υπόλοιποι έχουν 15 εκατομμύρια.

Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα; Με τα λεφτά των καταναλωτών παίζετε παιχνίδι στην πλάτη τους».

«Γεμίζει τα ταμεία και δίνει φιλοδωρήματα ο Μητσοτάκης»

«Πρέπει να αλλάξει το πλέγμα των ελέγχων. Μπορούμε να πετύχουμε να φτάσει στον καταναλωτή η μείωση. Μπορούμε με την τεχνολογία να ελέγχουμε τα πάντα. Με το Predator και ο ανιψιός του πρωθυπουργού ήξερε τι κάνουμε. Το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών μπορεί να έχει το έλεγχο των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Έχει να κάνει με μια στρατηγική επιλογή για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μπορείς να επιβάλλεις ποινές και να ορίσεις το περιθώριο κέρδους. Το έκανε και ο κ. Μητσοτάκης. Το πλαφόν το έβαλε όμως στα βενζινάδικα, αλλά όχι στα διυλιστήρια.

Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι δεν δικαιούνται τιμές πάνω από 1,4 και 1,8 ευρώ. Εμείς μιλήσαμε για τέσσερα εργαλεία. Είναι το πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση μέχρι το πρατήριο· είναι η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που είδαμε ότι είχαν τα δύο διυλιστήρια κοντά στα 2 δισεκατομμύρια το προηγούμενο εξάμηνο ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για να γίνει η επιδότηση στην αντλία. Τα άλλα δύο μέτρα που έχουν βέβαια κάποιο προσωρινό δημοσιονομικό κόστος, είναι η μείωση του ΦΠΑ στον χαμηλότερο συντελεστή προσωρινά, όπως έγινε σε άλλες χώρες, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον κατώτατο προβλεπόμενο συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ακόμα χαμηλότερα, όπως πέτυχε η Σουηδία με ειδική εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

{https://www.youtube.com/watch?v=HX6mMmGVJSU}

Για πιθανή κοινή κάθοδο με ΣΥΡΙΖΑ

«Έχουμε έναν εκλογικό νόμο που ουσιαστικά απαγορεύει τους σχηματισμούς λόγω του μπόνους. Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτή η συζήτηση».

Για το αν θα δεχθεί παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

«Η εικόνα των μεταγραφών, παίρνοντας την έδρα, δεν νομίζω δίνει τιμή στο πολιτικό σύστημα. ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα έχουμε ΚΟ και όσοι έχουν εκλεγεί βουλευτές και θέλουν να γίνουν μέλη, πρέπει να παραιτηθούν από τη Βουλή. Προφανώς δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτια κάποιους που παραιτούνται τον Μάρτη και τον Απρίλη μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας. Η πολιτική χρειάζεται αξιοπιστία».

Για το αν θα αποχωρήσει σε περίπτωση που βγει τρίτος

«Προκαλώ αισθήματα αγάπης σε ένα μεγάλο μέρος και ένα άλλο κομμάτι αγαπάει να με μισεί. Είμαι εδώ ως επικεφαλής μιας νέας πολιτικής παράταξης. Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα, αλλά ένα έγχειρημα μακράς πνοής, να γίνουμε ο προοδευτικός πόλος. Θα το πετύχουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι στρατηγικό το έλλειμα ριζοσπαστικής και προοδευτικής απάντησης».