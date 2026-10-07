Όσες βολές και αν δεχθώ, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό, είπε ο Αλέξης Τσίπρας αστειευόμενος για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιθέσεις που δέχεται.

Για το μέλλον της Αθήνας, την πρόταση Μητσοτάκη για το build to rent, την επίσκεψη Ρούμπιο και τα πολιτικά του σχέδια μίλησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα», επισημαίνοντας ότι «δεν είμαι εδώ για να διχάσω, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη ότι απέτυχε ο Σάντσεθ, αντιπαράθεσε πως ο Ισπανός πρωθυπουργός έφτιαξε 20 χιλ. νέες κατοικίες. Έφερε στο κοινοβούλιο πρόταση για παράταση ενοικιαστηρίων για 2 χρόνια, απαγόρευση εξώσεων κλπ και το καταψήφισε ομοϊδεάτης του Μητσοτάκη.

«Όταν κυβερνάς 7 χρόνια δεν έρχεσαι να πεις ωραίες ιδέες για το πιο καίριο θέμα, έρχεσαι να κάνεις απολογισμό. Ωραίες ιδέες να πεις όταν είσαι στην αντιπολίτευση] σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας και επέκρινε τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης λέγοντας πως «Ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια, και κυρίως πριν από 5 χρόνια όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν αξιοποίησε όμως αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο, πόρων, 36 δισεκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια του. Έφερε στο κοινοβούλιο μια πρόταση για παράταση των ενοικιαστηρίων για 2 χρόνια, για απαγόρευση εξώσεων μέχρι το 2030, και για χαμηλά τιμές στα ενοίκια. Και ποιος το καταψήφισε; Ομοϊδεάτης του κυρίου Μητσοτάκη, ο Φεϊχώ. Και έρχεται χθες ο πρωθυπουργός να καταγγείλει τον Σάντσεθ, ενώ από τα 36 δις έχει πάρει μόνο 1 δισ. για τη στέγη, αλλά χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα ούτε μία νέα κατοικία, και όλα τα χρήματα έχουν πάει.

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»Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει μεταξύ τους 36 δισεκατομμύρια, και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία, και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb, και δεν έχεις κάνει τίποτα με την προσπάθεια να αξιοποιήσεις τις ανενεργές κατοικίες που με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ την τελευταία υπογραφή είναι 1,8 εκατομμύρια κατοικίες ιδιωτικές και δημόσιες, και δεν ξέρεις επισήμως ως κυβέρνηση πόσες από αυτές είναι δημόσιες... Και δεν έχει κάνει τίποτα για να δώσει κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου αυτά να περάσουν, να μπουν στην αγορά. Το πρόβλημα της στέγης σήμερα, αυτό που αντιμετωπίζουμε ως οξύτατο πρόβλημα πια, είναι ουσιαστικά πρόβλημα υψηλής ζήτησης, ωραίο να έχουμε υψηλή ζήτηση, αλλά χαμηλής προσφοράς. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες να μας πεις «έχω μια ωραία ιδέα»

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«Η παθογένεια της πόλης αυτής είναι ο ελάχιστος χώρος πρασίνου και η ελάχιστη ελεύθεροι χώροι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάτι όμως για το οποίο δεν μπορούμε να ψέλνουμε τον ούτε τον κύριο Μακογιάννη ούτε αν πριν εδώ, ούτε τον δήμαρχο τον σημερινό, τον Χάρη τον Δούκα, είπατε ότι είναι από το 2006. Εγώ θα σας πω ότι είναι από πολύ παλιότερα, από την εποχή της που εφευρέθηκε η έννοια της αντιπαροχής, την εποχή του αείμνηστου Καραμανλή ως υπουργού υποδομών. Για να έχετε μια εικόνα των μεγεθών, να σας πω ότι στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις 6,6 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο αδόμητη πράσινη χώροι, ενώ στην Παρίσι είναι 36 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο.

»Στη Μαδρίτη είναι 27 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Είμαστε η τελευταία. Από τις 26 πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε χώρο πρασίνου για τους πολίτες της πρωτεύουσας. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα πρόβλημα με το οποίο όμως ήμασταν αναγκασμένοι να ζούμε, διότι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '60, του '70, του '80. Άρα σήμερα το κρίσιμο για την καθημερινότητα των πολιτών είναι να προασπίσουμε όσους αδόμητους ελεύθερους πράσινους χώρους έχουμε μείνει, να ενισχύσουμε το πράσινο στην πόλη και κυρίως να ενισχύσουμε την ιδέα του δημόσιου χώρου. Γιατί ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένος. Το λέω με την έννοια ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι πολίτες χαίρονται τον δημόσιο χώρο, στην Ελλάδα μάλλον πρέπει να έχει κάποια εμπορευματική χρήση να το χαρούμε. Χαιρόμαστε πιο πολύ τα Μall παρά το πεδίο του Άρεως» είπε μεταξύ άλλων.

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Τρίπρας για τουρισμό

«Το ζήτημα είναι η δυνατότητα της πόλης και της χώρας, η ικανότητα να μπορεί να αντέξει τον αριθμό των τουριστικών ροών. Άρα, εγώ δεν θα έλεγα ότι θέλουμε λιγότερους τουρίστες, θέλουμε καλύτερες υποδομές ώστε η παρουσία τους και για τους ίδιους και για εμάς που μένουμε στην πόλη να είναι αρμονική. Η Αθήνα έχει τη δυνατότητα, το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα έχει τη δυνατότητα και για μονάδες ξενοδοχειακές, προκειμένου να κρατήσουμε την υψηλή τουριστική ζήτηση χωρίς όμως να αλλοιώσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει ένας ρυθμιστικός έλεγχος στη χρήση των Airbnb. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς που μπορεί να έχετε ένα ακίνητο πέραν της κατοικίας σας και να το δίνετε Airbnb, αναφέρομαι σε μεγάλες εταιρείες ως επί το πλείστον, αλλοδαπής, προέλευσης, που έρχονται και αγοράζουν μαζικά ακίνητα, ανεβάζοντας πάρα πολύ ψηλά τις τιμές. Χρειάζεται περισσότερο πράσινο, υπόγειες θέσεις στάθμευσης» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τον τουρισμό.

Για την επίσκεψη Ρούμπιο

«Είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος» σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.«Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος στην αργότερα πήγε στις καλένδες, και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά της. Μέχρι σήμερα, ομολογώ ότι περιμένω να δω τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό.

»Διότι το ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την Τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ' ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν «λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση».

»Το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα. Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα, μακάρι λέω να πέφτω έξω, αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και το αναφέρω το δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους».

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Για τις πολιτικές εξελίξεις

Στο ερώτημα για την περίπτωση συγκυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά αστειεύτηκε λέγοντας «επιλογές μου είναι με τον Δούκα ή τον Μπακογιάννη στον δήμο;». Και συνέχισε λέγοντας πως «Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα ως επικεφαλής μιας νέας παράταξης είναι γιατί πιστεύω βαθιά στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, Αυτό μπορεί να γίνει πράξη αν αλλάξουμε πολιτική όχι απλά την κυβέρνηση. Είμαι εδώ να καταθέσω ένα όραμα για τη χώρα, άλλης πολιτικής από τη σημερινή» τόνισε και υπογράμμισε ότι η πολιτική Μητσοτάκη φτάνει στα όρια υποτίμησης.

Τόνισε πως «Η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, ριζοσπαστική με ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο (σε αντίθεση) με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με ποιους; Με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, συμμεριστούν αυτή την ανάγκη, και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, στη βάση του προγράμματός μας. Με δυο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό...δεν είπα τον Αγιορείτη καλόγερο, να το εκτιμήσετε αυτό] είπε αστειευόμενος.

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«Ζω στην Άνω Κυψέλη στην Αλεπότρυπα, είμαστε πάνω στο βράχο δεν είχαμε προβλήματα με τον Μετροπόντικα. Εκεί έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ο δήμος της Αθήνας έχει μόνο δύο, Αλεπότρυπα και Ρουφ» είπε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι αυτός είναι ένας μετρήσιμος κρίσιμος στόχος για την Αθήνα.

Για τα mega projects στην Αθήνα

Πρότεινε ότι θα πρέπει να υπάρχει έγνοια του πολίτη για τη γειτονιά και τη συμμετοχή στις αποφάσεις. «Να ξανασυστήσουμε την έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού, της συμμετοχής, οι πολίτες να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις που τον αφορούν. Αναφερόμενος στα mega projects στην Αττική «δεν γίνεται να οικοδομήσεις μία mega πόλη και συνθήκες υψηλής ποιότητας ζωής χωρίς να τα έχεις αυτά. Αν αυτά θα γίνουν γρήγορα έχει να κάνει με τον τρόπο, την πολιτική βούληση, τις σχέσεις με εργολάβους, συμφέροντα κλπ», είπε και ανέφερε ως παράδειγμα το κολλημένο επί 14 χρόνια μετρό της Θεσσαλονίκης.

»Δεν γίνεται να οικοδομήσεις μια mega πόλη και συνθήκες ζωής, υψηλής ποιότητας ζωής, μετακινήσεις, ελεύθερους χώρους, χωρίς να έχεις mega projects. Αλλά το αν αυτά θα γίνουν γρηγορότερα ή αργότερα έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον τρόπο και με την πολιτική βούληση που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση, τις σχέσεις με τους εργολάβους, με τα συμφέροντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω τέτοια εμπειρία. Ήταν κολλημένο, το χρεώθηκα βέβαια εγώ μετά, αλλά ήταν κολλημένο το μετρό της Θεσσαλονίκης στο 30% επί 14 χρόνια. Και μέσα σε τρία χρόνια από το 30% πήγε στο 80%.

»Προφανώς τα εγκαίνια αποτέλεσαν τη δικαιολογία για την οποία οι Θεσσαλονικείς, δεν είχαν το μετρό 4 χρόνια νωρίτερα. Διότι η επιμονή της σημερινής κυβέρνησης να μην ανοίξει το μετρό τέσσερα χρόνια νωρίτερα, χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου και να αποκολλήσει τα αρχαία για να τα ξαναβάλει στη θέση τους, κόστισε κυκλοφοριακό κόστος, ταλαιπωρία, νεύρα στους Θεσσαλονικείς για 4 χρόνια.

»Το Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, πότε έγινε αυτός ο δρόμος; Πότε ολοκληρώθηκε; Ήταν σταματημένα τα έργα για πάρα πολλά χρόνια και ολοκληρώθηκαν χωρίς claims, χωρίς απαιτήσεις υψηλές των εργολάβων, την περίοδο που ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Είχαμε και τον μνημονιακό κλοιό στον λαιμό μας. Ποια είναι τα ετήσια κόστη στον δημόσιο προϋπολογισμό που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο στις απαιτήσεις των εργολάβων για καθυστερήσεις; Είναι τρομακτικό. Έχουμε φτάσει πάνω από 1 δις σε claims. Άρα λοιπόν, ναι, τα mega projects είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Το φαληρικό Δέλτα έγινε όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτά τα έργα είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Όμως πρέπει να γίνονται στην ώρα τους και κυρίως να υπάρχει και η πρόνοια για το πώς αξιοποιείς ένα έργο αφού το κατασκευάσεις. Τα Ολυμπιακά Ακίνητα, για παράδειγμα, τα αφήσαμε μέχρι το 2004 και έχουν ρημάξει αυτά τα σπουδαία έργα» σημείωσε στην παρέμβασή του στο συνέδριο του Βήματος.

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