Οι δύο υπουργοί Άμυνας θα παρακολουθήσουν μέρος της άσκησης αεράμυνας «SPARTAN ARROW-26».

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης θα μεταβεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα υποδεχθεί τον Ομοσπονδιακό υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, με τον οποίο θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας, καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές στρατηγικές απαιτήσεις.

Επιπλέον, στο περιθώριο της συνάντησης, Δένδιας και Πιστόριους θα παρακολουθήσουν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT, LEFLASYS-OZELOT, καθώς και βολή – πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας IRIS-Τ SLM, στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας «SPARTAN ARROW – 26». Η άσκηση «SPARTAN ARROW» διοργανώνεται ετησίως από τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο NATO MISSILE FIRING INSTALLATION – NAMFI

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί θα πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, περίπου στις 14:40.