Προβληματικά τα αντανακλαστικά της αντιπολίτευσης...

Η υπόθεση της αύξησης συντελεστών δόμησης και της τσιμεντοποίησης των βορείων προαστίων με επιπλέον 584.000 τετραγωνικά μέτρα δόμησης δεν εξελίσσεται μόνο σε κυβερνητικό βατερλό με αντιδράσεις κυρίως σε μεσοαστικά και αστικά ακροατήρια που έχει μεγάλη διείσδυση η ΝΔ. Αλλά και σε μείζον εσωκομματικό ζήτημα με τον αρμόδιο υπουργό Σταύρου Παπασταύρου στα σχοινιά.

Στην υπόθεση ωστόσο, η οποία απασχολεί τη δημόσια σφαίρα πλέον εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, εντοπίζεται μία αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα.

Οι αντιδράσεις μέχρι στιγμής προέρχονται από κατοίκους, γαλάζιους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως Κηφισιά, Φιλοθέη-Ψυχικό, Παπάγου-Χολαργό – με εξαίρεση τον Σίμο Ρούσσο του Χαλανδρίου, καθώς και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στο βόρειο τομέα, προεξάρχοντος του Άδωνι Γεωργιάδη που σήκωσε δημόσια «μπαϊράκι» κατά του Σταύρου Παπασταύρου. Α, και από την εφημερίδα «Μανιφέστο» που πρόσκεται στον Γρηγόρη Δημητριάδη, που εκτός των άλλων και ως κάτοικος Ψυχικού έχει κάθε λόγο να εξανίσταται. Εκλογές έχουμε σε λίγους μήνες, τέτοιες υποχωρήσεις ένεκα κομματικής αλληλεγγύης δεν προβλέπονται...

Με λίγα λόγια, οι αντιδράσεις περιορίζονται στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης ως μία αμιγώς γαλάζια υπόθεση, με την αντιπολίτευση να απέχει αισθητά από τη δημόσια συζήτηση. Σε ένα θέμα, το οποίο αποτελεί βούτυρο στο ψωμί της για να πλήξει τη ΝΔ με όρους κοινής λογικής στα πιο πιστά της ακροατήρια. Αν μη τι άλλο, προβληματικά αντανακλαστικά.

Ε.Σ.