κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 882,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1% σε ετήσια βάση.

Αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος ΟΤΕ το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τη διοίκηση να διατηρεί τους ετήσιους στόχους της. Η ανάπτυξη στην κινητή, στις οπτικές ίνες και στις υπηρεσίες πληροφορικής αντιστάθμισε την υποχώρηση της διεθνούς χονδρικής, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 17,8%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 882,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένης της επίδρασης από τη σταδιακή κατάργηση δραστηριοτήτων διεθνούς χονδρικής σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, η αύξηση των εσόδων ανήλθε στο 5%.

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις ενισχύθηκε κατά 3,1%, στα 371,4 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται στο 42,1%, από 41,2% έναν χρόνο νωρίτερα. Τα λειτουργικά κέρδη EBIT αυξήθηκαν κατά 6%, στα 236,9 εκατ. ευρώ.

Πώς διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υποχώρησαν κατά 39,7%, στα 178,8 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση επηρεάζεται από την εφάπαξ θετική φορολογική επίδραση ύψους 129,8 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2025 και συνδεόταν με την επένδυση στην Telekom Romania Mobile. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,4%, στα 182,5 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ανάπτυξη στις οπτικές ίνες και τη συνδρομητική τηλεόραση

Στις οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι, ο ΟΤΕ πρόσθεσε περίπου 52.000 συνδρομητές στο τρίμηνο, ανεβάζοντας τη συνολική βάση στις 739.000, αυξημένη κατά 45,2% σε ετήσια βάση. Το δίκτυο FTTH έφτασε σχεδόν τα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, βάσει του νέου ορισμού κάλυψης που περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα με δυνατότητα σύνδεσης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενεργής σταθερής γραμμής. Με τον προηγούμενο ορισμό, η κάλυψη διαμορφώθηκε σε περίπου 2,3 εκατ.

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Τα έσοδα λιανικής σταθερής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Data Communications, αυξήθηκαν κατά 2,9%, στα 264,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι συνδρομητές σταθερής ασύρματης πρόσβασης FWA έφτασαν τις 134.000, από 62.000 έναν χρόνο πριν, ενώ η συνδρομητική τηλεόραση ξεπέρασε τις 800.000 συνδέσεις, με τη βάση να διαμορφώνεται στις 802.000, αυξημένη κατά 5,9%.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 2%, στα 296 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου πλησίασαν τις 49.000, με τη συνολική βάση να φτάνει τα 3,2 εκατ., αυξημένη κατά 7,5%. Η μέση μηνιαία χρήση δεδομένων αυξήθηκε κατά 18%, στα 24 GB ανά πελάτη.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι υπηρεσίες System Solutions, με έσοδα 105,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένα κατά 9%. Στο εννεάμηνο, τα έσοδα του συγκεκριμένου τομέα σημείωσαν άνοδο 45%, στα 405,7 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 176,4 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο

Οι επενδύσεις του τριμήνου ανήλθαν σε 176,4 εκατ. ευρώ, με την αύξηση να συνδέεται κυρίως με υψηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των δικτύων FTTH και 5G Stand Alone. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 27,7%, στα 137,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 683 εκατ. ευρώ.

Στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 2,598 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 2%, και το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις ανήλθε σε 1,053 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 3%.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι στόχοι του 2026 θα επιτευχθούν, δίνοντας έμφαση στην επέκταση των δικτύων, στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και στην εξέλιξη της εμπορικής μάρκας σε Telekom.

Οι στόχοι του ΟΤΕ για το σύνολο του 2026

Για το σύνολο του έτους, ο ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο για αύξηση περίπου 3% στο προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις και επενδύσεις περίπου 600 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένονται περίπου στα 750 εκατ. ευρώ ή στα 570–580 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων ορισμένων έκτακτων θετικών φορολογικών παραγόντων. Η διοίκηση επισημαίνει, πάντως, ότι το τέταρτο τρίμηνο θα επηρεαστεί από την υψηλή βάση σύγκρισης του 2025.