Ο 28χρονος είχε ως ορμητήριο για την εγκληματική του δράση διαμέρισμα στην Ομόνοια.

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο αλλοδαπό για διακίνηση ναρκωτικών πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στην Ομόνοια το πρωί της Τετάρτης (21/10).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά τους και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο 28χρονος αποπειράθηκε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη.

Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε η εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών, με ορμητήριο διαμέρισμα στην Ομόνοια.

Τόσο στην κατοχή του 28χρονου, όσο και στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

444 γραμμάρια ηρωίνης

16 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων.

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