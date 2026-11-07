Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Χιλιάδες καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι ανάλογοι φόροι, κατείχε ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Πέλλας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνέλαβαν τον ημεδαπό άνδρα καθώς διαπιστώθηκε να κρύβει, σε αποθήκη στην αυλή της οικίας του, συνολικά 2.390 πακέτα τσιγάρων και 324 συσκευασίες καπνού, βάρους 50 γραμμαρίων η καθεμία, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί γι’ αυτά οι νόμιμοι φόροι και δασμοί, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.