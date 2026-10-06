Η ΑΑΔΕ εκτιμάει ότι το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προχωρώντας στην κατάσχεση 7,4 εκατομμυρίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων που προέκυψαν από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Ακολούθησε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων, καθώς και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, καθώς και φορτηγό βαρέου τύπου – τράκτορα δημόσιας χρήσης – το οποίο έφερε παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Κατασχέθηκαν επίσης ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, ένα δίκυκλο όχημα και ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα.

Πώς διακινούνταν τα λαθραία προϊόντα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είχαν κρυφτεί τα λαθραία καπνικά προϊόντα. Τα τσιγάρα ήταν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα, έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με στόχο, σύμφωνα με τις Αρχές, να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός του περιεχομένου τους κατά τη διενέργεια ελέγχων με συστήματα ακτίνων Χ (X-ray).

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές παραπέμπουν, κατά την ΑΑΔΕ, σε μία καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και διαφορετικών μεταφορικών μέσων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου που φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων τσιγάρων στην αγορά.

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Το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δείγματα από τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία, αλλά και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα εμπορικά σήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για γνήσια ή παραποιημένα προϊόντα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά και πιθανές διασυνδέσεις του δικτύου με άλλα κυκλώματα λαθρεμπορίας.