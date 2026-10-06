Όλα ξεκίνησαν όταν πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο πλαίσιο ευρύτερων ελέγχων σε ΚΥΔ.

Στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης βρέθηκε εταιρεία στη Σπάρτη που αναλάμβανε την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ για αγρότες, καθώς έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 149 φορολογικά παραστατικά.

Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με την εταιρεία να ζητά την ακύρωση του προστίμου που της είχε επιβληθεί από τη ΔΟΥ Σπάρτης. Η ΔΕΔ, ωστόσο, απέρριψε την προσφυγή και δικαίωσε ουσιαστικά τον φορολογικό έλεγχο. Η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 18 Αυγούστου 2026. Η εταιρεία λειτουργεί ως πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και βοηθά αγρότες στη συμπλήρωση και υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, των γνωστών δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Όλα ξεκίνησαν όταν πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο πλαίσιο ευρύτερων ελέγχων σε ΚΥΔ. Από τη διασταύρωση των στοιχείων των αγροτών που είχαν εξυπηρετηθεί προέκυψε, σύμφωνα με τη φορολογική αρχή, ότι η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει 149 παραστατικά για υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί.

Τι υποστήριξε η επιχείρηση

Η εταιρεία από την πλευρά της υποστήριξε ότι η δουλειά της δεν τελείωνε με την αρχική υποβολή της δήλωσης. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για συνεχιζόμενη υπηρεσία, καθώς μπορούσαν να ακολουθήσουν διορθώσεις και τροποποιήσεις, ενώ κατά την αρχική υποβολή δεν είχε ακόμη καθοριστεί η τελική αμοιβή. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε εισπράξει χρήματα για τα επίμαχα παραστατικά.

Η ΔΕΔ, όμως, δεν δέχθηκε αυτή την επιχειρηματολογία. Έκρινε ότι η υπηρεσία προς τον αγρότη ολοκληρώνεται όταν η αίτηση καταχωρίζεται οριστικά στο πληροφοριακό σύστημα. Μάλιστα, ο αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτηση θεωρήθηκε το ψηφιακό αποδεικτικό ότι η συγκεκριμένη εργασία είχε ολοκληρωθεί. Τυχόν μεταγενέστερες διορθώσεις δεν σημαίνουν, σύμφωνα με την απόφαση, ότι η αρχική υπηρεσία παρέμενε ανοιχτή.

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Παράλληλα, η ΔΕΔ ξεκαθάρισε ότι η υποχρέωση έκδοσης παραστατικού δεν εξαρτάται από το πότε θα πληρωθεί η επιχείρηση. Επιπλέον, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρχε συμφωνία με τους αγρότες για συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών.

Έτσι, η ΔΕΔ έκρινε ότι τα παραστατικά έπρεπε να είχαν εκδοθεί με την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ και απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας, επικυρώνοντας το πρόστιμο που είχε επιβάλει η φορολογική αρχή.