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Περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ «παρέπεσαν» από υπόχρεους πόθεν έσχες κατά τη σύνταξη των σχετικών δηλώσεων.

Περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 15 εκατομμυρίων ευρώ «ξεχάστηκαν» να δηλωθούν στα πόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025. Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ «παρέπεσαν» από υπόχρεους πόθεν έσχες κατά τη σύνταξη των σχετικών δηλώσεων, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπως κατέδειξαν οι έλεγχοι που διενήργησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Γύρω στα 15 εκ. ευρώ …αμέλησαν να δηλώσουν εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, μόνο για το διάστημα 2021-2025 .

«Λευκή κόλλα»

Τη «μερίδα του λέοντος» κατέχουν εκείνοι που αντί ολοκληρωμένης δήλωσης πόθεν έσχες, προτίμησαν να στείλουν μία λευκή κόλλα! Περίπου 11 εκ ευρώ υπολογίζεται ότι «κρύφτηκαν» με αυτή τη μέθοδο.

Άλλοι …ξέχασαν εντελώς να καταθέσουν πόθεν έσχες, με αποτέλεσμα να μείνουν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία 1,8 εκ. ευρώ.

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Δεν ήταν λίγοι όμως και εκείνοι που έστειλαν ανακριβή πόθεν έσχες, δηλώνοντας λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυφθέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 ευρώ

Για όλες αυτές τις υποθέσεις σχηματίστηκαν ξεχωριστές για κάθε πρόσωπο δικογραφίες που διαβιβάζονται , όπως προβλέπει ο νόμος , στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.

Ταυτόχρονα η Αρχή αναμένεται να διαβιβάσει το πόρισμα του ελέγχου, κατά περίπτωση, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό των αποκρυφθέντων ποσών.