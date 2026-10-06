Η απόφαση αυτή αφορά στην επόμενη διοργάνωση της Eurovision του 2027 χωρίς να δίνειο τσέχικος τηλεοπτικός φορέας συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής στον διαγωνισμό.

Η τσέχικη δημόσια τηλεόραση (Česká televize) ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μετά από περικοπές δαπανών που επιβλήθηκαν λόγω της προγραμματισμένης μετάβασης στη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μετέδωσε το AFP.

Η εθνικιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπιτς θέλει να μεταβεί από τα τέλη για την άδεια, που πληρώνουν οι τηλεθεατές στην άμεση κρατική χρηματοδότηση, για να εξοικονομήσουν χρήματα η τσέχικη κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία.

Οι επικριτές, ανάμεσά τους και οι δημοσιογράφο χωρίς σύνορα αναφέρουν πως η κίνηση αυτή διακινδυνεύει την ανεξαρτησία του δημόσιου φορέα.

Η ανακοίνωση της αποχής από τον διαγωνισμό έγινε με ανάρτηση της τσέχικης τηλεόρασης στον λογαριασμό της στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/DeJTjpwDWg9}

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Ο κρατικός φορέας εξηγεί ότι ο διαγωνισμός περιλαμβάνει σημαντικό προγραμματισμό, παραγωγή και οργανωτικές απαιτήσεις. Υπό το πρίσμα των συνεχόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό, το δίκτυο αποφάσισε να μην λάβει μέρος το 2027. Η απόφαση αυτή αφορά στην επόμενη διοργάνωση της Eurovision του 2027 χωρίς να δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής στον διαγωνισμό.

«Εκτιμούμε κάθε εκδοχή του διαγωνισμού ξεχωριστά, άρα δεν θέλουμε να εικάσουμε αυτή τη στιγμή πότε η Τσέχικη Τηλεόραση θα ξανασυμμετάσχει στον διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision».

Ο τηλεοπτικός φορέας ανέφερε πως δεν έχει σκοπό να αγοράσει την άδεια προβολής για τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι φανς στην Τσεχία μπορούν να παρακολουθήσουν την επίσημη προβολή online στο κανάλι της Eurovision στο YouTube και να ψηφίζουν για τις αγαπημένες τους εμφανίσεις. Οι ψήφοι τους θα μετρήσουν στην κατηγορία «υπόλοιπο κόσμου».