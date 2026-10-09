Ο Γιώργος Λιανός σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου ο Γιώργος Λιανός όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, αποκαλύπτοντας τον λόγο για τον οποίο έχει επιλέξει να απέχει από τη μουσική.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε ξεχωριστά στον Σταύρο Φλώρο και στον τραυματισμό του στο Survivor, τον Γιώργο Μαζωνάκη και το ιδιαίτερο επεισόδιο του The Voice που προβλήθηκε το προηγούμενο Σάββατο και ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του.

Γιώργος Λιανός: «Είμαι άνθρωπος που αυτομαστιγώνομαι»

Μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο επιλέγει να απέχει από τη μουσική:

«Είμαι άνθρωπος που αυτομαστιγώνομαι… Είμαι πολύ αυστηρός κριτής, ειδικά στο θέμα της μουσικής γι’ αυτό την έχω αφήσει. Είναι τ’ αυτιά μου πολύ ‘περήφανα’. Έχω μεγαλώσει με δίσκους του Νταλάρα, Master Voice, Καζαντζίδη, οπότε οποιοδήποτε σφάλμα στον τρόπο τραγουδίσματος μου έπαιρνε πάντα αρκετές ώρες να το ξεπεράσω…», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Σε δεύτερο χρόνο, εστίασε στον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχει επιλέξει να απέχει: «Δεν ήταν αυτός ο βασικός λόγος. Ο λόγος που άφησα τη μουσική λίγο στην άκρη ήταν γιατί πραγματικά δεν έβρισκα χρόνο και ο τρόπος που εξασκούσα το επάγγελμα της μουσικής, ήταν να γυρνάω όλη την Ελλάδα… Δεν είχα πια χρόνο… Στις αρχές ήμουν ο άνθρωπος με τα δύο καρπούζια κάτω από τη μασχάλη… Οι πρώτες μου δουλειές ήταν X Factor και Σοφία Αλιμπέρτη».

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Το αφιέρωμα του Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη και η Πάολα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στο πρόσφατο αφιέρωμα του Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο γύρισμα λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης από την πρόσφατη απώλεια του ερμηνευτή.

«Ήταν πολύ άβολο για όλους. Όπως συζητήσαμε λίγο για τι θα κάναμε σε αυτό το αφιέρωμα, η σύσταση ήταν ‘μπείτε μέσα και κάντε το όπως το νιώθετε’. Πέρα από κάποιες θέσεις που έπρεπε να ξέρουμε κάποιον ανθρώπων… είχε τη σημασιολογία του. Εγώ ήμουν ο ‘εξωτερικό συνεργάτης’ γιατί φέτος αναλαμβάνω το Voice. Ήταν λίγο περίεργα».

Και συνέχισε μιλώντας για τη συνεργασία που είχε με τον Γιώργο Καπουτζίδη στο συγκεκριμένο αφιέρωμα: «Με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος ήρθε, είχε ετοιμάσει κείμενα… Πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει σηκώσει το τηλέφωνο με έχει συγχαρεί ή με έχει συμβουλέψει για άλλα πράγματα, πολλές φορές με έχει βοηθήσει με τον δικό του τρόπο».

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Απαντώντας στο ερώτημα των δύο παρουσιαστών, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στο πώς έμαθε τα δυσάρεστα νέα για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα ξεκινούσα το Voice… Ήμασταν στα γραφεία δίπλα, μέχρι να φτάσω στο σπίτι χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε ‘έχεις μάθει τι έχει γίνει;’. Δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσω. Ήμουν σε φάση παρκαρίσματος και θυμάμαι ότι έχω ανεβάσει το αμάξι με τη μία ρόδα στο πεζοδρόμιο για να περάσει ένας που ερχόταν… Έχω μείνει εκεί, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει. Παίρνω εδώ να δω τι έχει γίνει, ήταν σε μία κατάσταση παραφροσύνης, κανείς δεν το πιστεύει… Πήγαινα πάνω κάτω για κανένα 20λεπτο, να καταλάβω αν είναι κακόγουστο αστείο. Πολύ σοκαριστικό που έπρεπε να διαχειριστείς και μία κατάσταση, πώς θα σταθείς σε αυτό το πρόγραμμα».

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο Γιώργος Λιανός, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή μόλις δύο ημέρες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της νέας σεζόν του Voice.

Ο παρουσιαστής, σε άλλο σημείο της συζήτησης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Πάολα είναι η ερμηνεύτρια που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στον μουσικό διαγωνισμό. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συζήτησης είπε μεταξύ άλλων ότι «Η Πάολα είναι ο θηλυκός Μαζωνάκης».

Παράλληλα, ο παρουσιαστής μίλησε για την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη και στη σχέση που είχε με την Πάολα.

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Η αναφορά στον Σταύρο Φλώρο

Τέλος, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος κατά τη διάρκεια τον γυρισμάτων του Survivor, τον περασμένο Μάιο.

Μιλώντας για τον τελευταίο κύκλο του ριάλιτι και το ατύχημα του 22χρονου παίκτη, ανέφερε: «Ήταν απίστευτο όλο αυτό το σκηνικό και το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα. Αποφεύγω να μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί και εγώ το έζησα πάρα πολύ έντονα και το να βγω να πω εγώ το πώς νιώθω, θεωρώ ότι είναι αδικία για τον Σταύρο… Ξύνω μία πληγή, που δεν υπάρχει τώρα λόγος. Μιλάω με τον Σταύρο αραιά και πού… Θέλω να ξέρω τι γίνεται με την ιστορία αυτό, αν προχωράει, γιατί ο Σταύρος πρέπει πλέον να μάθει να ζει αλλιώς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm0dy688ubzl?integrationId=40599y14juihe6ly}