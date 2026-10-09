Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στον πατέρα του έκανε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με αφορμή μία ημέρα που φαίνεται πως έχει ξεχωριστή συναισθηματική σημασία για τον ίδιο.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους σκέψεις και συναισθήματα που συνδέονται με τον πατέρα του.

Σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο γιος του, Λάμπρος, θέλησε να τον τιμήσει με μία ξεχωριστή αφιέρωση.

Στην τρυφερή ανάρτηση που έκανε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα τελευταία γενέθλια του δημοσιογράφου, με τους δύο άνδρες να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί στην κάμερα, έχοντας μπροστά του την γενέθλια τούρτα.

«00:01 ήταν το καθιερωμένο μας τηλεφώνημα! 9 Οκτωβρίου. Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ. Χρόνια πια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην εδώ ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεί, ποιός ξέρει. Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε».

{https://www.instagram.com/p/DeP331CsTPr/?hl=el}

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 78 ετών.