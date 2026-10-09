Στις 16 Οκτωβρίου η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει στο MEGA.

Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Mega και η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται «γράψει» την 32η σεζόν της εκπομπής.

Για ακόμη μία χρονιά η δημοσιογράφος και ερευνήτρια ετοιμάζεται να ρίξει φως στα πιο καλά κρυμμένα μυστικά, φέρνοντας στο προσκήνιο υποθέσεις που απασχολούν.

Η Αγγελική Νικολούλη, έχει συνδέσει το όνομά της με την έρευνα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην μικρή οθόνη, συνεχίζοντας για μία ακόμη χρονιά την πολυετή πορεία της μέσα από μία από τις μακροβιότερες και επιτυχημένες εκπομπές της μικρής οθόνης.

Το «Φως Στο Τούνελ» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20 και το τρέιλερ χαρίζει μία πρώτη γεύση απ’ όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm089564lh6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Αγγελική Νικολούλη, έστειλε το δικό της μήνυμα στους τηλεθεατές της μέσα από ένα σύντομο βίντεο στα social media:

«Το μεγάλο ραντεβού για την 32η τηλεοπτική χρονιά του ‘Τούνελ’ ξέρετε πότε είναι; Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23:20 το βράδυ. Θα βρεθούμε όλοι πάλι μια μεγάλη παρέα και θα ξεκινήσουμε την βαθιά έρευνα για να ανάψουμε το φως και να διαλύσουμε ό,τι σκοτάδι υπάρχει στην κοινωνία. Να μη λείπει, λοιπόν, κανείς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου».

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