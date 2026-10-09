Αρβελέρ, Γιώργος Χωραφάς και Λούβρο: Ο Κώστας Λασκαράτος κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 με την «Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου».

Ο Κώστας Λασκαράτος «επιστρέφει» από αύριο στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, με μια νέα σειρά premium ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου». Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα με ένα δυνατό επεισόδιο, στο Παρίσι, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση μια παραγωγή γυρίζεται εξ’ ολοκλήρου στα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού, γεγονός που βοηθά στην καταγραφή εντυπωσιακών εικόνων και σπάνιων μαρτυριών.

Ο Κώστας Λασκαράτος, ψάχνει συνδέσεις του ελληνικού πολιτισμού και ανακαλύπτει την Ελλάδα εκεί όπου άλλοι βλέπουν προθήκες και εκθέματα, με έναν τρόπο φυσικό και αβίαστο με σκοπό το πρόγραμμα να απευθύνεται σε ολόκληρη την ελληνική οικογένεια και όχι απλώς σε ένα «ειδικό κοινό».

Μια family friendly εκπομπή πολιτισμού, με εντυπωσιακά γυρίσματα, κινηματογραφική ματιά και πρόσωπα που έχουν κάτι να πουν.

Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο στην ΕΡΤ1

Ο Κώστας Λασκαράτος μπαίνει στο Λούβρο και συναντά τον Ludovic Laugier, τον διάσημο επιμελητή Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων του μουσείου. Ποιο άραγε αντικείμενο θα κρατούσε αν έπρεπε να φυλάξει μόνο ένα από όλο το μουσείο;

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Εκεί θα βρει και τον εγκληματολόγο, Χρήστο Μαρκογιαννάκη, που έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο εμπνευσμένος από τα εκθέματα του Λούβρου.

Ταξιδεύει στο Vallée-aux-Loups, για να βρει το σπίτι του Σατωμπριάν, του φιλέλληνα Γάλλου αριστοκράτη και συγγραφέα που στήριξε με πάθος την ελληνική επανάσταση. Μια Ελληνίδα η Μαρί Μαντλέν Ρηγοπούλου, έχει δημιουργήσει εκεί ένα σύγχρονο φεστιβάλ Λογοτεχνίας.

Μια Αρβελέρ στην … πρεμιέρα Έχοντας κάνει σειρά συνεντεύξεων με την Ελένη Γλυκατζή – Αρβελέρ, ο δημοσιογράφος συναντά τώρα – για πρώτη φορά μετά το θάνατο της σπουδαίας βυζαντινολόγου- την κόρη της στο Παρίσι.

Η Μαρί – Ελέν Αρβελέρ, μιλά για πρώτη φορά για την εποχή που η μητέρα της κάθονταν στην καρέκλα της Προέδρου του Πομπιντού ενώ τον ξεναγεί και στη δική της γκαλερί έργων τέχνης στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Επισκέπτεται όμως και την κόρη του οραματιστή και πρωτοπόρου δημιουργού, Ιάννη Ξενάκη, στο σπίτι της. Η Μάχη Ξενάκη, διακεκριμένη γλύπτρια, φυλάσσει εκεί τη μακέτα του DIATOPE, του πολυμεσικού περιπτέρου που ο πατέρας της είχε δημιουργήσει για τα εγκαίνια του Πομπιντού.

Ο Γιώργος Χωραφάς συναντά τον «’Έλληνα ηθοποιό» Σε ένα υπαίθριο μουσείο, στους γεμάτους από γλυπτά κήπους του Λουξεμβούργου, συναντά τον διακεκριμένο Ελληνογάλλο ηθοποιό, Γιώργο Χωραφά. Μαζί μιλούν για τις ρίζες του θεάτρου, δίπλα από το «άγαλμα του Έλληνα ηθοποιού» που κοσμεί τους διάσημους κήπους.

Εκεί που εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο θαυμάζουν εκθέματα, ο Κώστας Λασκαράτος αναζητά πρόσωπα, ιστορίες και ανθρώπους. Ανιχνεύει το νήμα που συνδέει τη χώρα μας με κάθε μεγάλο πολιτιστικό προορισμό και ανακαλύπτει την «Ελλάδα στα Μουσεία του Κόσμου».

{https://www.youtube.com/watch?v=ybWSgC4mpoA}

Μια εκπομπή με δυνατές εναλλαγές, ενδιαφέρουσες συναντήσεις, εντυπωσιακά γυρίσματα και την σκηνοθετική υπογραφή της Νικόλ Αλεξανδροπούλου.