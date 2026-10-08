Η Λήδα, η Έλενα και η Αθηνά έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: την οικογένειά τους. Καθεμία, όμως, έχει μάθει να αγωνίζεται γι’ αυτήν με τον δικό της τρόπο.

Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές οικογένειες και τρεις μητέρες που έχουν μάθει να στέκονται δίπλα στα παιδιά τους με τον δικό τους τρόπο.

Στο «Για Σένα», τη νέα δραματική σειρά του Alpha, η μητρότητα δεν έχει μία μόνο όψη και οι Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου), Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη) και Αθηνά (Μαρία Παρασύρη) το αποδεικνύουν.

Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) είναι μητέρα της Ελεάνας (Μάντυ Κακαρούντα) και της Νεφέλης (Σελήνη Αλεξοπούλου). Έχει δημιουργήσει μαζί με τον Φίλιππο (Κίμωνας Κουρής) μια οικογένεια που για εκείνη αποτελεί κατάκτηση. Ψύχραιμη και στρατηγική, θέλει να κρατά τον έλεγχο και γνωρίζει καλά πόσο σημαντικό είναι να προστατεύει όσα έχει χτίσει.

«Για Σένα» - Έρχεται στον Alpha

Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη) έχει μεγαλώσει μόνη της τρεις γιους.

Τον Φίλιππο (Κίμωνας Κουρής), τον Μιχάλη (Νίκος Πουρσανίδης) και τον Χάρη (Νικόλας Παπαγιάννης). Τρεις άντρες με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες και επιλογές, που εξακολουθεί να κοιτά με το άγρυπνο βλέμμα μιας μητέρας που γνωρίζει καλά τις δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες τους. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικογένειας Ηλιάδη, χωρίς να χρειάζεται να το διακηρύσσει.

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Η Αθηνά (Μαρία Παρασύρη) βρίσκεται στην καρδιά της οικογένειας Ελευθερίου. Δίπλα στον Κώστα (Τάσος Γιαννόπουλος), μεγάλωσε τη Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου), τον Μάρκο (Νίκος Μήλιας) και τη Μαργαρίτα (Αλεξάνδρα Κολαΐτη) σε ένα σπίτι όπου η αγάπη εκφράζεται στην πράξη και η οικογένεια λειτουργεί ως στήριγμα στις δυσκολίες.

Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) προστατεύει όσα έχτισε. Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη) γνωρίζει ότι τα παιδιά της, όσο κι αν μεγάλωσαν, παραμένουν «τα παιδιά της». Η Αθηνά (Μαρία Παρασύρη) κρατά την οικογένεια κοντά στην καθημερινότητα.

Τρεις μητέρες που δεν μοιάζουν μεταξύ τους.

Τρεις γυναίκες που αγαπούν, στηρίζουν και προστατεύουν με τον δικό τους τρόπο.

Γιατί στο «Για Σένα», η οικογένεια είναι ο δεσμός που ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους - αλλά και εκείνος που δοκιμάζεται όταν οι ισορροπίες αλλάζουν.