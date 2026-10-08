Πρεμιέρα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 23:30 στο MEGA.

Η Ευρώπη μετακινείται πολιτικά. Η γαλλική Ακροδεξιά διεκδικεί με αξιώσεις τις πύλες του Ελιζέ, η Ισπανία προκήρυξε πρόωρες εκλογές και στη Γερμανία το AfD έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί ένα περιθωριακό πολιτικό φαινόμενο.

Το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει για έβδομη σεζόν και ταξιδεύει στο Βερολίνο, λίγες μόλις ημέρες μετά τις εκλογές της γερμανικής πρωτεύουσας.

Σε μια αναμέτρηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό, η αριστερά της Die Linke αναδείχθηκε για πρώτη φορά κυρίαρχη δύναμη στην πόλη, την ώρα που το ακροδεξιό AfD σημείωσε συντριπτική νίκη στο κρατίδιο Σαξονίας-Άνχαλτ.

Το ερώτημα ωστόσο δεν αφορά μόνο το Βερολίνο ή την Γερμανία. Προς τα πού κινείται σήμερα η Ευρώπη;

Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

Η κάμερα του MEGA Stories βρέθηκε στο πρώτο συνέδριο της Αριστεράς όπου αποτιμήθηκε το αποτέλεσμα και αποφασίστηκε η έναρξη διερευνητικών συνομιλιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εκεί συνάντησε την Ελίφ Εράλπ, επικεφαλής του ψηφοδελτίου και κεντρικό πρόσωπο της εκλογικής νίκης της Die Linke, η οποία μίλησε για το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κριστίν Μπρίνκερ, επικεφαλής της AfD στο Βερολίνο, μιλά στο MEGA Stories για τη μετανάστευση και το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας, παρουσιάζοντας τις θέσεις ενός κόμματος που αποκτά ολοένα και πιο ισχυρή παρουσία στο γερμανικό πολιτικό σύστημα.

Ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» στο Βερολίνο, Γιώργος Παππάς, ανασυνθέτει τη διαδρομή που οδήγησε στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Ο Κώστας Κοσμάς, μέλος των Πρασίνων και δημοτικός σύμβουλος Βερολίνου, μιλά για τις πιέσεις που δέχονται τα παραδοσιακά κόμματα και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται.

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Μάικ Φίλιτς εξετάζει τη σύγχρονη μορφή του ακροδεξιού φαινομένου και τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση βρίσκει νέο κοινό.

Ο Μάρκους Μπένσμαν, δημοσιογράφος του CORRECTIV, μιλά για τη μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα του Potsdam γύρω από τη λεγόμενη «remigration», αλλά και για τα δίκτυα της γερμανικής Νέας Δεξιάς και τη σχέση τους με την άνοδο του AfD.

Ο Τομπίας Σούλτσε, βουλευτής της Die Linke στο Βερολίνο, αναλύει την πολιτική απάντηση απέναντι στην ενίσχυση της Ακροδεξιάς, ενώ ο Κωνσταντίνος Σεργίου, ακτιβιστής και μέλος της καμπάνιας για το στεγαστικό πρόβλημα του Βερολίνου, μας μεταφέρει από τις αίθουσες της πολιτικής στις γειτονιές μιας πόλης όπου τα ενοίκια, η κατοικία και το κόστος ζωής έχουν εξελιχθεί σε κεντρικά πολιτικά ζητήματα.

Τελικά πόσο αλλάζει το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο; Τι τροφοδοτεί την άνοδο της Ακροδεξιάς και πόσο διαφορετική μπορεί να γίνει η Ευρώπη που γνωρίζαμε;

Αναζητούμε τις απαντήσεις στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.