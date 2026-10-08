«Μια Γυναίκα», η σειρά που μιλά στην καρδιά μας, απόψε στις 22:00.

«Μια Γυναικα» - Απόψε η συναρπαστική συνέχεια.

Τα δυο πρώτα επεισόδια της σύγχρονης, δραματικής σειράς μίλησαν στην καρδιά του γυναικείου κοινού.

Από την πρώτη στιγμή που έπεσαν οι τίτλοι αρχής και όλη η ζωή της Μαρίνας πέρασε πάνω από το ίδιο της το σώμα, υπό τους ήχους του Θέμη Καραμουρατίδη και τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, δόθηκε το στίγμα της σειράς.

Η πάλη μιας γυναίκας σε μια σκληρή, εχθρική κοινωνία να σταθεί στα πόδια της, να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να στηρίξει τα παιδιά της.

Το γυναικείο δυναμικό κοινό ξεχώρισε τη σειρά δίνοντάς της την πρώτη θέση με 19,7%, ενώ πρωτιά σημείωσε και στις γυναίκες 25-44 με 16,6%.

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«Μια Γυναίκα»: Απόψε η συνέχεια αναμένεται συνταρακτική

Στο σιδερωτήριο που βρίσκει δουλειά, η Μαρίνα γνωρίζει την Ελένη και ανάμεσά τους αναπτύσσεται συμπάθεια. Η Ελισάβετ, προσπαθεί να βγάλει από πάνω της το θέμα της Μαρίνας, αλλά δεν μπορεί.

Κρατά αποστάσεις απ’ τον Σταύρο που τη διεκδικεί, νιώθοντας ενοχές για τον Κωστή.

Η Εύα, παρακολουθώντας τη ζωή της Μαρίνας, πέφτει πάνω στον Μάρκο. Ένας τσακωμός στο σχολείο, γίνεται αφορμή να γνωρίσει η Μαρίνα τον Γιάννη. Φιλικός, δοτικός, γοητευτικός γονιός, σε προβληματικό γάμο με την γιατρό Ξένια.

{https://www.youtube.com/watch?v=fP88gpIzJ2E}

Ο γιος τους Μίλτος, συμμαθητής του Νικόλα. Η Μαρίνα τον γοητεύει αμέσως. Η Εύα, που δεν εγκαταλείπει την παρακολούθηση της Μαρίνας και των παιδιών, συγκρούεται με πελάτη sex call και τιμωρείται από το αφεντικό της. Αυτό την οδηγεί σε νέα κρίση πανικού που τρομοκρατεί την Ελισάβετ και τον Κωστή.

Ο Μάρκος συγκρούεται έντονα με τον Αργύρη. Η Ελισσάβετ βρίσκει μια φωτογραφία της Εύας απ’ το καταστραμμένο σπίτι της Μαρίνας και το γεγονός αυτό φέρνει νέες συγκρούσεις.

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Η Μαρίνα με τα παιδιά πηγαίνουν στο διαλυμένο σπίτι τους, όπου παραμονεύει η Εύα.

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